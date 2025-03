Smite 2 har nettopp mistet en av sine mest erfarne direktører

HQ

Det har ikke vært mangel på problemer som har påvirket Hi-Rez Studios de siste månedene. Utgiveren bestemte seg nylig for å si opp en rekke ansatte, avslutte utviklingen av Paladins, Rogue Company, og det opprinnelige Smite, og å legge alle eggene i Smite 2s kurv. Nå åpnes et annet sår, ettersom en av selskapets mest erfarne direktører også går videre.

Som nevnt i et innlegg på X, har A.J. Walker bestemt seg for å forlate Titan Forge Games og i stedet ta sine tjenester til et annet studio. Vi vet ennå ikke navnet på dette studioet eller spillet han skal jobbe med, ettersom han anser det som et "nytt studio". Likevel har Walker publisert en uttalelse som legger til følgende :

"Hei alle sammen, i dag er min siste dag på Hi-Rez. Dette var ingen enkel avgjørelse, men jeg har akseptert et fantastisk tilbud om å bli designdirektør i et nytt studio. Jeg vil alltid være takknemlig for dette spillet, dette studioet og SMITE-fellesskapet. Smite 2 har SÅ mye å være stolt av!

"Arbeidet vi har gjort på Smite 2 er helt imponerende, og spillet kommer bare til å bli bedre og bedre. Fellesskapet vårt er et av de mest engasjerte i hele spillverdenen, og spillerbasen på Smite 2 er allerede større enn hva mange nye flerspillerspill noensinne tiltrekker seg.

"Jeg kan virkelig ikke uttrykke hvor mye SMITE betyr for meg. Det var mitt mest spilte spill mens jeg studerte spillutvikling og jobbet i et annet studio, og så fikk jeg jobbe med det i nesten 10 år! Tusen takk til alle i SMITE-fellesskapet."

Det er uklart hvem som vil overta Walkers plikter på Titan Forge. I henhold til helsen til Smite 2 mottar spillet fortsatt mange oppdateringer, inkludert den forestående lanseringen av den siste splitter nye guden, den koreanske prinsessen Bari.