Smite 2-Intervju: Titan Forge om å bli større, dristigere og bedre

HQ

Jeg fikk være med på den offisielle kunngjøringen av Smite 2 på Smite World Championships i Arlington nylig. Her la jeg merke til at Smite og Smite 2 virker veldig like fra et spillperspektiv. Etter å ha sett Smite-gameplay på storskjerm på esportseventet og fått en rask smakebit av Smite 2, hadde jeg faktisk vanskelig for å se de store forskjellene. Utover den grafiske oppgraderingen er endringene i Smite 2 vanskeligere å få øye på for noen som er mindre kjent med spillet. Derfor ba jeg blant annet utviklerne fra Titan Forge Games, Travis Brown, Alex Cantatore og Daniel Cooper, om å utdype hvordan Smite 2 blir annerledes.

HQ

"Det er klart at grafikken i Unreal Engine 5 er den største og mest merkbare forskjellen", innrømmer Alex Cantatore, utøvende produsent. "Men bortsett fra de grafiske forbedringene og lysforbedringene som er der, er back-end-siden for oss mye mer teknisk kapabel. Vi kan gjøre mye mer med animasjoner, vi kan gjøre mye mer med å skape evner. Og på spillsiden ser vi på hvordan vi kan endre hvordan noen av kjernestatistikkene fungerer. Så styrke og intellekt og alle gjenstander som bygger på alle guder, er en stor åpning for hva figurene kan og ikke kan gjøre."

Jeg spilte en kamp med den norrøne guden Ymir under en to timer lang Smite 2-forhåndsvisning, og denne guden er faktisk karakteristisk for endringene som kommer i spillet, ifølge Cantatore: "Helt tilbake i Smite 1-historien kunne Ymir faktisk bygge fysisk kraft og kritisere, og det er noe vi åpner opp for igjen." Dette bør være en stor forandring for Smite veteraner. "Den typen åpning er veldig viktig, i tillegg til at vi kommer til å tillate aktive gjenstander. Akkurat nå i Smite 1 er alle gjenstandene rent passive, så du må kjenne til utløsningsbetingelsene for å få dem aktivert. I Smite 2 er det i hovedsak seks ekstra linjer med forskjellige tilpasninger du kan gjøre med karakteren din. Eller du kan gå den vanlige Smite 1-veien og bruke de passive gjenstandene."

Dette er en annonse:

Designdirektør Daniel Cooper legger til en ny actionknapp på listen over de viktigste nyhetene. "En av de store endringene er at det nå finnes en knapp som lar deg interagere med ting på kartet. Og det har åpnet opp for mange nye spillmuligheter. For eksempel er det en dør på baksiden av ildkjempen som du nå kan trykke på interaksjonsknappen for å åpne hvis du betaler 10 % av livet ditt for å gjøre det. Det er en interessant ny taktisk måte å komme inn i kampen på og kanskje overraske laget som prøver å drepe ildkjempen."

Når det gjelder den nye motoren, forklarer daglig leder og kreativ leder Travis Brown at den også gir noen viktige stabilitetsforbedringer. "Arkitektur er ikke det mest sexy temaet, men spillet er mye mer stabilt på baksiden," noe spillerne sannsynligvis vil merke umiddelbart. En annen forbedring gjelder matchmaking: "Vår nåværende matchmaking har mange problemer med hvordan den tar inn spillere i spillet", forklarer Brown. Spillere antas automatisk å ha gjennomsnittlige ferdigheter, noe som betyr at du blir matchet med mer erfarne gjennomsnittsspillere, noe som ofte fører til at nye spillere taper de fleste av sine første kamper. Den nye matchmakingen lar spillerne starte på nivå null, samtidig som den registrerer om folk i utgangspunktet er mer komfortable i visse roller. Ifølge Brown vil Smite 2 "ta hensyn til hvilken rolle du spiller og dine ulike ferdigheter i forskjellige roller. Så det kommer ikke til å sette deg inn i en kamp som du ikke har noen sjanse til å vinne."

Dette er en annonse:

Men ikke alt handler om den nye motoren. Det er også mer enn 100 nye guder på vei til Smite 2. Da jeg spurte utviklerne hvor de henter inspirasjon til kommende guder fra, svarte de at de allerede har et stort etterslep av potensielle guder. "Vi har jobbet med Smite 1 så lenge at vi har vår egen interne liste over guder", sa Cantatore. "Det må være rundt hundre figurer på den som folk internt virkelig har vært lidenskapelig opptatt av." I tillegg spør de rundt i miljøet etter inspirasjon fra tid til annen. Når de vurderer å legge til en ny figur, er utviklerne på utkikk etter nyheter som kan få dem til å skille seg ut fra eksisterende guder. "Hva bidrar til å komplettere spillelisten vår, hva mangler vi for øyeblikket? En av grunnene til at vi valgte Hekate (en gresk heksegud) som den første helt nye guden i Smite 2, var fordi vi tenkte at det er en karakter som ville se veldig kul ut med flytende kapper", legger Cooper til. Den nye motoren gjør det mulig å legge til nye guder på måter som ikke var mulig før, og det er grunnen til at Titan Forge ikke kommer til å overføre alle skins fra Smite til det nye spillet.

Da jeg spurte om eventuelle nye panteoner som kan bli lagt til i Smite 2, svarte de at de "vurderer å legge til nye kulturer, men har ikke noe å kunngjøre akkurat nå." Cantatore sa imidlertid at "vi har en liste over potensielle alternativer som vi har". Hovedkriteriet for å legge til et nytt panteon er faktisk å ha muligheten til å legge til minst to nye guder. De foretrekker å ikke legge til kulturer som bare har én gud. Cantatore har lagt til: "Cthulhu er den eneste store gamle guden i Smite 1, og noen maser om at vi skal gå tilbake og lage flere, men vi synes egentlig at Cthulhu er den viktigste, og vi kommer nok til å legge til en til etter hvert."

Noe av det vanskeligste med utviklingen av Titan Forge akkurat nå er optimalisering og å fange den rette følelsen i forhold til Smite. Utviklerne bemerket at å bygge om spillet i Unreal Engine 5 er "som å dø av tusen kutt i revers. Noen ganger føles ikke spillet riktig, og du kan ikke helt sette fingeren på det, fordi det er 20 veldig små ting, og du må dykke ned i dem og finne ut hva de er." De delte også en liten anekdote om hva de hadde jobbet med i det siste: "Rett før vi fløy ut hit, innså vi at vi håndterer beregningen av kritisk sjanse annerledes i Smite 2 enn i Smite 1. Så nå har vi en samtale om hva som føles best. Er dette bra? Bør vi gå tilbake til Smite 1-systemet? Så vi har mange små ting å tenke på."

Avveiningen mellom å gå en ny vei eller holde seg til det som er kjent for Smite -spillerne, gjelder også andre aspekter av spillet, blant annet det nye lydsporet til Smite 2. Cooper forteller litt om utviklingen av den nye musikken: "Vi hadde en lang Slack-samtale der vi hadde iterasjoner av Smite 2 -temaet, og vi prøvde å tenke at vi ville føle nostalgien når vi hørte dette, men samtidig høre noe nytt." Brown bemerket om den nye musikken at eksisterende spillere "i bunn og grunn kan nynne temaene i søvne, ikke sant? Vi ville at musikken til Smite 2 skulle være slik at når en Smite 1-spiller hører den, er den kjent, men så bryter den over i noe nytt. Det er det vi har bestemt oss for når det gjelder musikken." De tre utviklerne spøkte deretter med hverandre om at den nye musikken vil være "mer orkestral. Nærmere bestemt er det mer cello. Det er bare mer cello." Til slutt lo de av det faktum at de ofte gjør det vanskelig for lydteamet å komme med tilbakemeldinger. Brown husket at han sa til dem: "Jeg hører en 'ting ting ting ting', men kan du gjøre mer av et 'whooo' der?"

I en tidligere sesjon med utviklerne kalte de Smite 2 "Smite, men bedre". Min oppfatning fra intervjuet med utviklerne bekrefter dette på flere måter. Alt i alt er det tydelig at Titan Forge gjør sitt beste for å fange opp suksessen til Smite og oppdatere det med noen viktige forbedringer for Smite 2, inkludert stabilitetsforbedringer, nye guder som bruker den nye motoren og et oppdatert, men kjent lydspor. En tidlig alfaversjon av spillet vil bli tilgjengelig i løpet av våren for tidlig tilgang.