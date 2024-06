Smite 2: Mer League of Legends, mindre Smite-aktig

HQ

Alle har det ene spillet som de har spilt latterlig mye. For meg, mens Destiny 2 stadig kryper til topps på den listen, er det overraskende nok MOBA Smite som jeg har spilt desidert flest timer på. I løpet av et tiår har jeg klart å legge ned rundt 3000 timer i et spill som du ærlig talt aldri ville ha overbevist 13 år gamle Ben om å sjekke ut. Men heldigvis klarte jeg å riste av meg Call of Duty og Grand Theft Auto som tiltrekker de fleste unge gutter tidlig i tenårene, og begynte å prøve ut forskjellige typer spill, og ett av dem var tilfeldigvis Smite da det debuterte på Xbox for rundt ni år siden.

Siden den gang har Smite blitt det foretrukne spillet for meg og mine nærmeste kompiser. Til tross for avstanden som tiden skaper mellom mennesker, har vi alltid klart å beholde Smite som en måte å finne tilbake til hverandre på, så du kan si at jeg på mange måter er følelsesmessig investert i dette tredjepersons MOBA-spillet. Det er også derfor jeg har blitt veldig fascinert av ideen om en oppfølger. Det originale og nåværende spillet fungerer godt og fortsetter å blomstre, men utvikleren Titan Forge ønsker å fremtidssikre ting ved å gå over til en kraftigere motor og gjøre forskjellige forbedringer og endringer som vil sikre at dette spillet kan fortsette å blomstre i det neste tiåret. Selv om vi vil kunne spille Smite 2 uten begrensninger i slutten av juli, når serverne blir slått på 24/7, har vi foreløpig måttet strømme til alfa-helgene for å snuse på denne oppfølgeren, og det var nettopp det jeg gjorde de siste dagene.

Før jeg går videre, la meg bare presisere en ting. Smite 2 er fortsatt tidlig i utviklingen. Dette er ikke et ferdig og polert produkt som Smite, det er en alfa, noe som betyr at det er mange work-in-progress-ressurser, mer robuste og klumpete mekanikker og systemer, og generelt sett færre alternativer og valg. Jeg har spilt forhåndsvisninger av uutgitte spill som føles uendelig mye mer polerte og strammere enn Smite 2 gjør akkurat nå, men igjen, det er en tidlig versjon, så jeg tilgir noen av de grove kantene.

Det jeg kan si er at etter noen timers spilling, er det tydelig for meg at Titan Forge ønsker å ta et skritt bort fra den nesten action-MOBA-lignende kampen fra Smite og i stedet vender seg mer mot det strategiske, virkningsfulle og raskere gameplayet til League of Legends. Allierte ser ut til å dø raskere, fiender dør raskere, strukturer blir beseiret lettere, stealth og jungelmekanikk er fremtredende, og selve gameplayet føles mer stivt, som om det er laget for mus og tastatur først og kontroller andre. Igjen, det er en følelse som kommer over som mer League of Legends enn Smite, og det oversettes også til presentasjonen og måten gjenstandene tilbys på.

Når vi snakker om gjenstandene og byggverk, har Titan Forge gjort noen store endringer som på papiret massivt øker team- og byggeutviklingen, men tilsynelatende på bekostning av enkelhet. Det er ingen fysiske eller magiske guder lenger, det er ingen gudklasser heller, du velger ganske enkelt en karakter og bygger dem på den måten som passer til rollen de tar i nevnte spill. Med dette tankesettet har gjenstandene blitt revidert slik at alle guder kan bygge alle gjenstander, og gjenstandene tilbyr nå statistikk og attributter som ikke bare øker skade, angrepshastighet, helse og de vanlige tingene, men også intelligens og styrke. Den største fienden Titan Forge har til dette systemet så langt er seg selv, da det i utgangspunktet ikke er noen strukturer på plass for å forklare hvordan disse fungerer i praksis, noe som betyr at buildcrafting per nå er en hodepine - en som uten tvil vil bli lettere med øvelse.

Når det gjelder presentasjonen, bygger dette også på mitt forrige punkt. Smite hadde et av de beste brukergrensesnittene og HUD-ene jeg noensinne har sett i et konsollspill. Titan Forge gjorde underverker her og laget et oppsett som enkelt viste all relevant informasjon på en tiltalende og effektiv måte uten at det føltes som om det tok opp for mye av skjermen din. Gjenstandsbutikken, menyene, stort sett alle grensesnitt du kan tenke deg, passer også inn i dette bildet, og det er det som gjør meg litt opprørt over at ingenting av dette kommer tilbake i Smite 2... i hvert fall ikke ennå. Det nye brukergrensesnittet er mer komplekst enn det trenger å være, og det føles fortsatt som om det ikke viser den informasjonen jeg trenger. I tillegg får jeg lyst til å gråte av måten varelageret er designet på, fordi det er et absolutt mareritt å navigere.

Det visuelle i spillet har også noen få kinks med hensyn til hvordan rensing og crowd-control-immunitet vises, da det føles som om den superklare designen til Smite har gått tapt i oversettelsen på hoppet til Smite 2 så langt. Dette er kanskje takket være den bedre grafikken, belysningen og presentasjonen overalt ellers, for med mer detaljerte evner, kartdesign, karaktermodeller og så videre, blir det mye mer utfordrende å skille hva som skjer i kaoset foran deg.

Men igjen, dette er en alfaversjon, og jeg kan se for meg at Titan Forge vil bruke alle innsamlede tilbakemeldinger til å gjøre alvorlige endringer i spillet før det noen gang får sin 1.0-versjon. Det er mange imponerende forbedringer i denne versjonen allerede, det være seg de bedre animasjonene, de mer detaljerte spillsystemene og mekanikkene, den bedre nettkoden som betyr at du laster inn i spill på en brøkdel av tiden det tar å komme inn i en Smite -kamp. Kjernechassiset i dette spillet har mye lovende, men jeg tror fortsatt bestemt at Titan Forge må bruke mer tid på å se på hva som gjør Smite så utmerket i utgangspunktet for å sikre at denne oppfølgeren fortsetter og utmerker seg på de riktige måtene. Når alt kommer til alt, hvis jeg ville spille League of Legends, ville jeg spilt League of Legends. Jeg kom til Smite for den unike tredjepersons-actionvinklingen på et MOBA, og så langt føles det som om Smite 2 mister noe av den identiteten.