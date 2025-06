Smite 2-utvikler rammet av enda flere oppsigelser

HQ

Spillet som Hi-Rez Studios og Titan Forge gjorde for å forlate fremtidige innholdstillegg for Smite og å forplikte seg helt til Smite 2 har ikke lønnet seg ennå. En rekke endringer og avgjørelser har ført til at utgiveren har stått overfor alle slags problemer, så mye at de nylig avsluttet produksjonen av en håndfull andre spill, la ned sine respektive studioer og team, og rettet all oppmerksomhet mot å gjøre det den gang grove Smite 2 til det spillet som opprinnelig ble lovet.

Dette valget førte til at mange utviklere nylig ble sagt opp, mens fansen sliter mellom å fortsette å spille den langvarige originalen Smite, som nå ikke har noen fremtid, og å gå over til oppfølgeren der de i praksis må begynne helt fra bunnen av. Dette valget var tydeligvis ikke så svart-hvitt som Hi-Rez forventet, ettersom studioet nå har måttet si opp enda flere ansatte.

Som bekreftet av utøvende produsent Alex Cantatore i et innlegg på Reddit, bemerkes det at mange av lederne i studioet har blitt permittert, og at han nå leder utviklingsteamet på Titan Forge.

"Dessverre var det en håndfull permitteringer i ledende stillinger bare sist torsdag.

"[Tidligere president Stewart Chisholm] går bort fra Hi-Rez som en del av dette. [Tidligere sjefsprodusent Travis Brown] og [seniormedarbeider "Radar"] ble også berørt, i tillegg til to personer i toppledelsen på Rally Here-siden av virksomheten. Jeg er veldig lei meg for å miste dem alle.

"Styrets begrunnelse var i hovedsak at selskapet hadde mange ledende ansatte i forhold til vår nåværende størrelse.

"Dette påvirker ikke kjerneoppdraget vårt eller andre personer som jobber direkte med Smite 2. Vi vil fortsette å fokusere på å forbedre kjernespillet og opplevelsen for nye spillere, samtidig som vi legger til flere guder i det nåværende tempoet på én per to uker.

"Jeg kommer nå til å lede Titan Forge, og jeg kommer til å savne Travis og Radar veldig mye.

"Jeg valgte å ikke komme med en stor uttalelse om dette. Det var kanskje ikke den rette avgjørelsen, siden nyheten var nødt til å lekke ut, men jeg følte at Travis, Radar eller Stew burde få lov til å komme med sin egen uttalelse hvis de ønsket det, siden det var så få mennesker som var berørt."

Det er uklart hva dette betyr for fremtiden til Hi-Rez Studios, Titan Forge, og Smite 2, men dette er nå den andre runden med oppsigelser som påvirker teamet på så lite som tre måneder, på toppen av å se en av de mest dekorerte og veteranutviklerne forlate relativt nylig.