Smoke: Sesong 1

Jeg må gi Apple TV+ honnør for at de hele tiden prøver å tilby abonnentene sine unike og nye historier basert på historier fra hele verden. Men noen ganger blir jeg ikke helt overbevist av dem. Det er i den leiren jeg befinner meg med Smoke, det nyeste krimdramaet som følger en brannstifter og en politietterforsker som slår seg sammen for å jakte på to seriepyromaner som herjer i en lokal valgkrets.

På papiret er Smoke et ganske feilfritt, om enn trygt plotpremiss. Det er et veldig tradisjonelt krimdrama, der vi følger en historie som hele tiden blir mer og mer intrikat etter hvert som ledetråder og detaljer skifter fokus og gjør det enda mer utfordrende å finne den klare gjerningsmannen. Problemet er at Smoke tidlig fjerner sin egen sky av Smoke - om du vil - og lar historien i stedet bli en katt og mus-jakt der vi får se hvordan og når etterforskerne vil finne frem til dem som har påsatt brannene. Mysterieelementet som ofte er knyttet til denne typen prosjekter, blir tidlig knust, og tilbake står en historie som føles som om den mangler noe underveis, et noe som til slutt kommer, men i aller, aller siste sekund, når det allerede er altfor sent. Jeg er spesielt utydelig for å unngå å tråkke inn i spoilerterritorium, men etter bare et par episoder vil du forstå hva jeg mener med at denne serien effektivt ødelegger overraskelsen litt for tidlig.

Det er verdt å si at det ikke på langt nær er et dårlig plot eller en dårlig historiestruktur, den mangler bare litt finesse og omtanke, og kunne kanskje ha trengt noen flere vendinger før den løftet teppet for det sjokkøyeblikket som virkelig definerer i hvert fall denne sesongen. Nå er det riktignok to historier som krysser hverandre i Smoke, og det er bare den ene som påvirkes av denne store avgjørelsen (selv om det er den største historien...). Den andre skiller seg ut og er den beste delen av denne serien med god margin.

Jeg snakker her om den sekundære brannstiftersaken, som dreier seg om Ntare Guma Mbaho Mwines Freddy Fasano. Igjen er Smoke tidlig ute og avslører at Freddy er en seriebrannstifter fra første stund, men det gjør ingenting denne gangen, for historien fokuserer i stedet på motivasjonen hans og hvorfor han gjør det han gjør. Det er en fascinerende reise inn i psyken til en skadet og emosjonelt kompromittert mann, og Mwines prestasjon er det absolutte lyspunktet på Smoke. Han leverer en ubehagelig, rå, motstridende og vanskelig å bearbeide prestasjon som får deg til å frykte og synes synd på Freddy på samme tid. Det er en strålende innsats som overstråler resten av rollebesetningen, inkludert hovedrolleinnehaverne Taron Egerton som pyromanetterforskeren Dave Gudson og Jurnee Smollett som politietterforskeren Michelle Calderone.

Denne duoen er ikke dårlige til det de har satt seg fore, men de tar aldri kommandoen over en scene på samme måte som andre birollestjerner gjør. Særlig Egerton byr på en uvanlig og ujevn prestasjon, der han kombinerer en bølgende og uklar aksent med en personlighet som er vanskelig å få øye på. Dave Gudson som karakter føles aldri autentisk, og selv om det kanskje er poenget på noen måter, sitter man som seer ofte igjen forvirret. Det er kanskje bra at det finnes prestasjoner fra personer som Mwine, Rafe Spall, John Leguizamo og Greg Kinnear også, ettersom de gjør helheten mer troverdig.

Den typiske utmerkede Apple TV+ film- og produksjonskvaliteten er bevart her, med en flott bruk av kulisser og filmvinkler. Imidlertid er det også et merkelig visuelt filter som brukes mesteparten av tiden, noe som gir Smoke en merkelig utvasket farge som tar bort mye av personligheten. Det er en smule stygt, noe som er ganske overraskende å si om en Apple -produksjon.

Så alt i alt er Smoke litt mer hit and miss enn tradisjonelle Apple TV+ -prosjekter. Det er ikke en direkte dårlig dramaserie, den holder rett og slett ikke den typiske standarden vi forventer fra strømmetjenesten, og det skyldes en rekke årsaker, det være seg prestasjoner, plotutvikling og regi, og til og med den visuelle estetikken. Smoke er en ok TV-serie i et hav av vanligvis gode til utmerkede serier på strømmetjenesten.