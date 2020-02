Du ser på Annonser

Har du hørt om Snack World: The Dungeon Crawl? Nei? Det hadde ikke jeg heller. Men nå er jeg her for å fortelle dere hva det er, og vet dere hva den gode nyheten er? Dette er faktisk et ordentlig bra spill!

Snack World er et spill fra Level 5, utvikleren som er kjent for Yokai Watch, Professor Layton, Ni no Kuni og Inazuma Eleven. I kjent stil er da også Snack World et sjarmerende spill med masse små søte karakterer som drar rundt for å redde verden. Du tar kontroll over en karakter du skaper selv, og så er eventyret igang.

Snack World er en dungeon crawler hvor du begynner hver del med å gå rundt i byen du bor i, lage, kjøpe og selge det du trenger av våpen, rustning og diverse hjelpemidler, og så drar du ut i verden, enten alene, med data-hjelpere, eller med venner, online eller med flere konsoller sammen! Deretter er det ut i forskjellige nivåer, noen forhånds-skapte, og noen tilfeldige genererte, hvor du må lete etter nøkler, bekjempe fiender, finne dører og gjøre diverse andre aktiviteter for å fullføre oppdraget ditt, og så dra tilbake til byen for å se på det du fant på veien, for så å gjøre deg klar til å reise ut på nytt oppdrag.

Dette spillet har en historie, men den er egentlig ikke så mye å skryte av. Historien er for all del overfylt av gøye ordspill og smarte replikker, men den overordnede historien er mer fokusert på å få deg til å små-smile hele tiden, enn å aktivt engasjere deg. Dette er forsåvidt ikke et problem, da det så blir like naturlig å håndtere sideoppdrag som hovedoppdragene. Og det er uansett gameplayet, og ikke historien, som er fokuset, og det er det som drar deg tilbake til spillet gang på gang! Dette spillet er med andre ord et strålende spill å spille mens du lytter til podcast, eller ser på en halvgod serie (Arrow, jeg ser på deg).

Noe av det beste med Snack World er dets enorme fokus på å gjøre livet enklere for deg som spiller det. Samtidig som det er et utrolig dypt og variert spill med mange muligheter, er det alltid klart med en snarvei til det du vil gjøre, ofte de gangene du egentlig forventer en kjedelig omvei fordi "det er slik dungeon-crawlere pleier å gjøre det". Du har mange menyer med valg for å tilpasse karakteren din og dens attributter, men det som virkelig løfter det er at alle menyene er lett tilgjengelig fra flere logiske steder i spillet. Dette gjør at du sjeldent blir frustrert, selv om du gjerne har tapt et nivå flere ganger på rad, og må teste ut nye metoder å slå fiendene på.

En liten skuffelse med dette spillet er multiplayer-valgene. Jeg fikk dessverre ikke testet multiplayer med flere konsoller, eller over internett på grunn av embargoen. Da jeg skulle sjekke ut om det hadde det jeg tenkte var en logisk lokal multiplayer-modus på samme konsoll, fant jeg ut at dette ikke var å finne. Dette er et valg jeg oppriktig ikke forstår, for dette virker som et spill som hadde fungert utmerket sammen med to-tre venner på sofaen, men jaja.

Det skal også nevnes at jeg en gang opplevde en feil i spillet hvor ingen tall som viste menger items (hvor mange helbredende items jeg hadde, hvor mange av et spesifikt item jeg ville selge osv.), men etter en rask restart fikset dette seg.

Dette spillet har en mer komplisert historie enn du kanskje tror. Det ble nemlig utgitt på 3DS i Japan i 2017, i samsvar med både en tegneserie og en tegnefilm på TV, men spillet du leser om nå, som er "Gold"-versjonen av 3DS-spillet, nå til Switch, er Snack Worlds første eventyr i vesten, og det må stå betydelig mer selvstendig enn i Japan. Når man tenker på dette, er det forståelig at historien ikke er så engasjerende. Det skal nok være et salgspunkt å få være en del av verden man enten har lest eller sett på, men det skal sies at opplevelsen ikke svekkes av å ikke få den ekstra dimensjonen, det er i hvert fall min mening.

Snack World er et godt eksempel på et spill som kanskje ikke skriker ut i gaming-verdenen, men hvis du gir det en sjanse, beviser det gang på gang at det er noe mer enn bare søtt og sjarmerende. Hvis du er interessert, anbefaler jeg deg å prøve det!