Snake Eyes får sitt eget AAA-eventyr fra Batman: Arkham kreative leder

Nevn G.I. Joe og alle som var barn på 80-tallet vil sannsynligvis begynne å snakke usammenhengende om Storm Shadow og Snake Eyes. Dette var de to ninjaene i serien som guttene på den tiden drømte om å bli når de ble store.

HQ

Derfor er det ekstremt morsomt å rapportere at Snake Eyes snart vil gjøre et stort comeback. Hasbro jobber med et spill med ham som hovedperson, og i et GamesIndustry.biz-intervju med Hasbro-sjefen Dan Ayoub får vi vite mer om prosjektet.

Blant annet avsløres det at Ames Kirshen er spillets spillregissør. Dette er kanskje ikke et navn du umiddelbart kjenner igjen, men faktum er at han var utøvende produsent på Batman: Arkham City og har også hatt nøkkelposisjoner i arbeidet med Lego Batman 2: DC Super Heroes, Injustice: Gods Among Us, og Batman: The Telltale Series - så det er trygt å si at han kjenner DC og Batman. Auoub sier også :

"Forhåpentligvis blir det en vitamininnsprøytning for G.I. Joe-serien, og vi kan gjøre noen nye ting og uttrykke den på andre måter i videospill enn vi tradisjonelt har gjort."

Studioet som utvikler dette store spillet er North Carolina-baserte Atomic Arcade, og tilsynelatende kommer det til å bli både mørkere og mer voldelig, ettersom Auoub også legger til at dette er "ikke din pappas GI Joe".

Kort sagt høres det ut som et drømmeprosjekt for mange av oss, og dere kan stole på at vi kommer til å følge dette med den største interesse.

Hva er dine egne minner fra G.I. Joe (ofte kalt Action Force i Europa) og Snake Eyes?