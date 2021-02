Snake Eyes fra G.I. Joe inntar Fortnite

Terminator og Sarah Connor er i Fortnite den 22 januar 2021 klokken 01:58 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Et skin kommer sjelden alene i Fortnite, så selv om vi nylig fikk Predator er det nå tid for to nye skins basert på en filmserie som startet på 80-tallet. Tre år før...

Predator-skinet er nå i Fortnite den 20 januar 2021 klokken 19:47 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu The Mandalorian sitt Razor Crest-skip var ikke det eneste som spillerne raskt fant kræsjlandet i Fortnite, så at Predator var på vei til spillet har vi egentlig visst en...