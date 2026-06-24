Snakkende hunder, forferdelige hårklipp og minneslukende demoner preger DreamWorks’ Forgotten Island

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DreamWorks er kanskje opptatt med å levere den etterlengtede animerte oppfølgeren «Shrek 5» akkurat nå, men de har også en annen film på vei i september – en film som skiller seg fra alt studioet har laget tidligere: « Forgotten Island ». Filmen handler om to bestevenner som blir transportert til den navngivende øya da de blir kastet inn i en portal på sin siste kveld sammen før de skal begynne på college.

Forgotten Island er ikke som vanlige øyer, for den er fullpakket med alle slags mytiske skapninger hentet fra filippinsk folklore. Her finnes snakkende hunder, gigantiske, vennlige blekksprutlignende vesener og filmens hovedskurk: en demon som stjeler folks minner.

Med tanke på at filmen handler om de to bestevennene som prøver å holde fast ved minnene om hverandre, virker dette som en ganske forferdelig skurk å støte på. Vil Jo og Raissa klare å komme seg hjem? Det får vi vite den 25. september, når « Forgotten Island » har premiere.