Snapchat innfører nye innholdsbegrensninger for unge

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Snapchat innfører nye begrensninger for innholdskontroll. Nå vil brukere mellom 13 og 15 år kun kunne dele Spotlight-innlegg med personer de følger tilbake, ifølge Tech Crunch.

Snapchat opplyser at brukere under 16 år vil få en egen profil for å vise Stories og Spotlight-innlegg til venner som følger dem tilbake. Innholdet for disse brukerne vil ikke vise statistikk (som antall favoritter) som skaper press for å øke engasjementet.

Brukere mellom 16 og 18 år kan fortsatt dele Spotlight-innlegg offentlig, men innleggene deres vil være begrenset til venner, følgere og brukere de har felles venner med.

Som en ekstra bonus kan foreldre se hvor mye tid barna deres bruker på deler av plattformen, som Stories og Spotlight, gjennom Family Center.

Selskapet hindrer for tiden fremmede i å sende venneforespørsler eller meldinger til tenåringer. Appen viser en advarsel til tenåringsbrukere hvis de starter en chat med en fremmed, og begrenser også typen innhold tenåringer kan se på plattformen.