Snart blir det lettere å dele bilder fra PlayStation 5

Det kan ikke bli lettere å ta skjermbilder og videoer på PlayStation 5, Switch og Xbox Series ettersom alle har en dedikert knapp på håndkontrolleren for dette. Men å dele dem er litt mer knotete med førstnevnte ettersom du manuelt må overføre all media med hjelp av USB-minnebrikke eller kabel, mens Switch og Xbox har bedre løsninger tilgjengelige.

Heldigvis tar Sony nå et steg i samme retning, og utvalgte testere i Canada og Japan har fått tilgang til den nye funksjonen som innebærer at alle skjermbilder og videoer automatisk gjøres tilgjengelige i PlayStation-appen på smarttelefonen din uten at du behøver å gjøre noe. På den måten kan du enkelt bla gjennom dem og dele dem i sosiale medier eller til vennene dine.

Vi vet ikke når funksjonen lanseres offentlig, men forhåpentligvis er den ikke så altfor langt unna.

