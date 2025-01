Snart får britiske statsansatte støtte av AI oppkalt etter en sitcom

HQ

AI er i ferd med å ta over verden. Det vet vi alle. Det siste eksempelet på at teknologien sniker seg inn i hverdagen vår, kommer i form av en ny tjeneste som tilbys britiske statsansatte, et verktøy som har som mål å forbedre arbeidshastigheten deres. Ganske typisk, ikke sant? Jepp, bortsett fra at denne AI-en er oppkalt etter en sitcom-karakter som beskrives som "utspekulert".

Verktøyet går under navnet Humphrey, og navnet er valgt for å gjenspeile karakteren Sir Humphrey Appleby fra serien Yes, Minister. Appleby regnes som en utspekulert embetsmann, som i bunn og grunn fungerer som den stereotypiske parlamentsarbeideren, og det er derfor ironisk at han ble valgt som navneinspirasjon for den kunstige intelligensen som regjeringen (ifølge BBC) hevder vil redusere utgiftene som ellers ville blitt brukt på konsulenter, og også "fremskynde arbeidet til embetsmennene".

Ironien i navnet og formålet med AI har vært et problem som COO i Storbritannias AI-bransjeorganisasjon UKAI har kommentert, og Tim Flagg har lagt til at det kan "undergrave" teknologien som myndighetene har tatt i bruk. Uavhengig av denne bekymringen er AI på vei, noe som betyr at myndighetene kanskje blir litt mer produktive i fremtiden...

