Snart får du mer kontroll over Windows-oppdateringer

Windows Update har lenge vært en kilde til frustrasjon. Tvangsoppdatering kan skje midt i en travel dag, eller hvis det står virkelig dårlig til, midt i en hard spilløkt. Men endringer er på vei. Ifølge PC Mag, og levert av Windows Blog, vil Windows snart tillate deg å sette oppdateringer på pause nesten på ubestemt tid, starte på nytt uten obligatoriske oppdateringer, og vil prøve å kondensere ikke-essensielle oppdateringer til en månedlig omstart.

Tanken er at Windows nå vil skille tydelig mellom strømhandlinger og oppdateringshandlinger. Strøm-menyen vil vise separate alternativer for omstart og avslutning, noe som gjør det mulig for brukere å starte på nytt eller slå av enheten uten å installere den ventende oppdateringen først. På den annen side vil oppdateringsspesifikke alternativer som "Oppdater og start på nytt" og "Oppdater og slå av" være tilgjengelige hvis ønskelig.

Hvis brukerne ønsker å forhindre uønskede distraksjoner på forhånd, kan de nå gjøre det: å sette innkommende oppdateringer på pause i 35 dager. Brukerne kan også velge en bestemt dag i måneden for å sette oppdateringer på pause inntil da. Du kan gjøre dette nesten på ubestemt tid, siden brukerne kan sette nye Windows-oppdateringer på pause i opptil 35 dager om gangen, uten noen begrensning på hvor mange ganger de kan tilbakestille sluttdatoen for pausen. Microsoft ønsker også å samle flere oppdateringer sammen, slik at brukerne trenger å starte enhetene sine på nytt sjeldnere per måned.

Forbedringene testes for øyeblikket med Windows Insiders i Dev- og Experimental-kanalene.