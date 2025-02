Snart kan det bli mulig å hoppe over trailere på kino

HQ

Ekte kinogjengere vet at man kan komme ti minutter etter at filmen er ment å starte, og likevel få med seg rulleteksten. Reklamer sammen med trailere for andre filmer fyller ut tiden før filmen starter, men det kan snart endre seg.

En lovgiver i Connecticut, USA, vil at kinoene skal være mer åpne om når filmene faktisk begynner. Senator Martin Looney vil at kinoene skal ha to starttider når de viser en film på nettstedet eller appen sin: én for når annonsene begynner, og én for når filmen begynner.

Selv om dette kan høres ut som en god idé på papiret, er det, som Vulture påpeker, en dårlig idé for kinoene. Annonser er den økonomiske livsnerven til en kino, ettersom det for en annonsør nesten garanterer at de som sitter i kinosalen kommer til å følge med på hva du viser dem.

Dessuten er det et sosialt element ved reklame på kino. Med mindre du vil begå kardinalsynden å snakke under filmen, er trailerne den eneste gangen du virkelig kan prate med den du har tatt med deg for å se Dune: Part Two i IMAX for femte gang.

Hva synes du om reklame på kino? Bortkastet tid eller en del av opplevelsen?