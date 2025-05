Snart kan du 3D-printe deler til Philips-barberhøvler

HQ

Philips har kommet opp med en virkelig god idé som vil være til nytte for alle som bruker deres forskjellige barberblader og produkter. Helseselskapet har kunngjort et samarbeid med Prusa Research, LePub, og Printables, et samarbeid som ser deler og planer for sine enheter deles på nettet slik at brukere med 3D-skrivere enkelt kan skrive ut og lage sine egne reservedeler.

Foreløpig er samarbeidet i sin spede begynnelse og gjør det bare mulig for brukere å skrive ut en erstatningskam til One Blade, men sortimentet vil fortsette å utvides og bli kjent under navnet Fixables.

Fixables -serien vises i den praktiske videoen nedenfor, som utvilsomt er en god start for å gjøre det mulig for folk å erstatte mindre og ellers vanskelig tilgjengelige deler, men som også har sine forbehold. Kvaliteten på de utskrevne delene vil avhenge av kvaliteten på materialene som brukes i utskriftsprosessen, noe som vil variere med tanke på at 3D-skrivere slett ikke er vanlig ennå. Men hvis du finner et sted eller noen som vil la deg bruke systemet deres, vil du snart kunne bytte ut deler til Philips-enhetene dine.

