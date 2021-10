Snart kan du få mye større plass på Xbox Series

HQ

Microsoft visste at 802GB og 361.6GB med lagringsplass på henholdsvis Xbox Series X og Xbox Series S ville bli lite for mange ivrige spillere der ute, og har derfor også latt oss kjøpe et lagringskort med 1TB ekstra plass siden lanseringen av konsollene. Problemet er bare at dette fortsatt er for lite for enkelte eller for dyrt for andre. Derfor får vi snart to ekstra å velge blant.

Etter den siste tidens rykter bekrefter Microsoft nå at det også kommer et kort på 512GB og et på 2TB snart. Det minste kortet vil slippes i midten av november, og skal koste 139.99 amerikanske dollar. Deretter vil det største bli tilgjengelig i starten av desember for 399.99 amerikanske dollar.

Er det noen av disse som frister?