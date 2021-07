Snart kan du få Seinfeld som LEGO

90-talls sitcommen Seinfeld har en gigantisk fanskare og det er vanskelig å overvurdere seriens innflytelse på populærkulturen. Hvis du allerede har sett samtlige ni sesonger flere ganger, så kan du heldigvis dra på nye eventyr med Jerry og hans rare venner når de om ikke lenge blir tilgjengelige som et LEGO-sett.

Settet er designet av Seinfeld-fan Brent Waller, og det er blitt offisielt godkjent gjennom plattformen LEGO Ideas, som lar fans komme med forslag som blir vurdert av LEGO-gruppen hvis de får nok stemmer.

"I loved Seinfeld in the 90s and recently re-watched them all," forteller Waller ifølge en pressemelding. "I thought it was a travesty that a LEGO Seinfeld set didn't exist so I made an effort to resolve that and make the best rendition of Jerry's Apartment and the gang that I could.

Settet består av 1326 brikker som settes sammen for å danne en miniatyrutgave av Jerrys leilighet. Det er fem minifigurer inkludert så du kan samle hele gjengen bestående av Jerry, Elaine, George og Kramer samt det diabolske postbudet Newman.