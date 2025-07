Snart kan du se Mission: Impossible - The Final Reckoning hjemme

HQ

Selv om den gjorde det ganske bra på kino, og har spilt inn nesten 600 millioner dollar til dags dato, har Mission: Impossible - The Final Reckoning ikke vært en milliard dollar-titan der man må anta at de fleste kinogjengere strømmet til kinoene for å få den med seg på det store lerretet. Det er på grunn av dette at den digitale premieredatoen og hjemmekinopremieren sannsynligvis er av interesse for mange, spesielt de som ikke hadde lyst til å se det nesten tre timer lange eposet i en fullsatt kinosal.

Paramount Nå har nemlig The Final Reckoning avslørt når du kan se filmen hjemme, da den kommer til digitale plattformer allerede 19. august. Jepp, i dagene rett før Gamescom vil du kunne sette deg ned og se det som sannsynligvis er Tom Cruises siste eventyr som Ethan Hunt, helt uten å forlate hjemmet ditt.

Hvis du ikke har sett Mission: Impossible - The Final Reckoning ennå, kan du finne vår anmeldelse her for å se hva vi syntes om filmen.