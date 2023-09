Snart kan du spille Sea of Thieves uten å frykte rivaliserende piratbesetninger.

HQ

Rare har kunngjort at når sesong ti av Sea of Thieves debuterer senere i år, vil spillerne kunne utforske havene uten å frykte å bli plyndret og angrepet av rivaliserende piratmannskaper.

Som nevnt i en forhåndsvisning av den fremtidige sesongen, opplyser Rare at funksjonen er kjent som Safer Seas og at den lar spillerne oppleve en stor del av spillet, men ikke hele. Det vil være noen begrensninger med modusen, noe som betyr at du må gå inn i den vanlige High Seas-modusen i stedet for å få den fulle Sea of Thieves -opplevelsen.

Når det gjelder hvordan de to modusene vil skille seg fra hverandre, er dette hva Safe Seas vil gi spillerne mulighet til å gjøre:





Gå opp til nivå 40 i alle handelsselskaper unntatt The Reaper's Bones og Athena's Fortune.



Tjen gull og omdømme med redusert hastighet.



Tjen Seasonal Renown i samme takt som i High Seas.



Spill gjennom alle Tall Tales alene eller sammen med venner.



Jobb mot alle relevante utmerkelser og prestasjoner.



Kjøp kosmetikk fra Outposts og Seapost-butikkene.



Inviter Xbox Live-venner til økten din.



Når det gjelder hva High Seas vil tillate spillerne å gjøre i stedet:





Bli en piratlegende.



Tjen rykte og gull for Athena's Fortune og The Reaper's Bones.



Slåss i Hourglass Faction Battles.



Bli kaptein på ditt eget skip.



Seil som en del av et laug.



Seil som utsending for et handelsselskap.



Live-arrangementer som Gold & Glory.



Når det gjelder de andre tilleggsfunksjonene som kommer som en del av sesong ti, lanseres Guilds, som gjør det mulig for opptil 24 pirater å slå seg sammen og gjøre seg bemerket på havet. På samme måte blir The Skull of Siren Song en ny verdensbegivenhet der pirater konkurrerer i et felles kappløp for å finne en låst kiste og nøkkelen til den.

Sea of Thieves Sesong ti lanseres 19. oktober 2023 på PC og Xbox-konsoller.