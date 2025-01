Snart skal Kina arrangere et halvmaratonløp der menneske og maskin står mot hverandre

HQ

I april i år vil Kina forsøke å fullføre en verdensnyhet ved å arrangere et halvmaraton i Beijing, der ikke bare mennesker, men også humanoide roboter vil delta.

Ifølge Sky News skal løpet arrangeres rundt Beijings Economic-Technological Development Area, og 12 000 mennesker skal løpe mens roboter fra mer enn 20 selskaper også stiller opp og prøver å nå mållinjen som ligger 21 km unna.

Løpet rundt E-Town, som området er kjent som, vil også dele ut premier til de tre første løperne som kommer i mål, og selve løpet vil også forsøke å involvere robotselskaper fra hele verden, med flere selskaper som er invitert og har lov til å ta med seg sine kreasjoner. Den eneste haken er at en robot som konkurrerer, må ligne et menneske og ha et design som gjør at de kan løpe eller gå, noe som betyr at de ikke kan konkurrere hvis de er på hjul. Det er ytterligere begrensninger når det gjelder robotens proporsjoner, men når det gjelder om roboten må være helt autonom eller ikke, vil løpet også tillate fjernstyrte roboter.

Nøyaktig dato for løpet er ikke oppgitt.

