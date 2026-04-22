SNEG-grunnleggerne snakker om å bringe tilbake Warhammer-spill av den gamle skolen og om å bevare klassiske spill for fremtidige generasjoner

Nylig ble Warhammer Classics offisielt lansert, et nytt varemerke skapt av SNEG i samarbeid med Games Workshop, som bringer en rekke forbedrede klassiske titler til Steam. Noen dukker opp på Valves plattform for første gang, andre kommer tilbake, men med en lansering som dette er det alltid hyggelig å se eldre spill få den kjærligheten de fortjener. Vi tok en prat med SNEG-grunnleggerne Artem Shchuiko og Oleg Klapovskiy om bevaring av spill, en flere tiår lang kjærlighet til Warhammer og hvorfor vi fortsatt elsker gamle spill, selv når vi har fått så mange nye.

Q: Hvorfor er dette det beste tidspunktet for å bringe tilbake disse klassiske Warhammer-spillene og etablere Warhammer Classics-merket?

<strong>Shchuiko: Jeg vil ikke si at det finnes ett perfekt øyeblikk for dette. For oss er poenget større enn timing. Vi mener at spill bør bevares på samme måte som andre kulturelle verk. Når det er sagt, er dette også et øyeblikk da mange spillere som vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, ønsker å gjenoppleve spillene de husker og bryr seg om. De ønsker å se disse titlene tilgjengelige igjen, og det forstår vi veldig godt, for vi er også disse spillerne.

Warhammer Classics-merket er spesielt viktig i dag fordi markedet er overfylt, og spillerne trenger en tydelig kontekst. Når du ser dusinvis av nye spill som slippes hver dag, er det viktig å forklare hva disse titlene er. Dette er ikke nye spill som utgir seg for å være moderne utgivelser. De er klassikere fra en tidligere æra, hentet tilbake med respekt for hva de er og for spillerne som fortsatt bryr seg om dem.

Q: Noen av disse titlene har vært tilgjengelige en stund på andre plattformer, men hva kan Steam-debuten bidra med for å få nye øyne på klassiske spill?

<strong>Klapovskiy: Steam er den ultimate spillplattformen for millioner av spillere verden over. For mange av dem er det stedet der de oppdager og kjøper spill. Noen av disse spillerne har kanskje aldri brukt plattformer som GOG, selv om de har sterke minner fra disse eldre titlene og gjerne vil besøke dem på nytt.

En Steam-utgivelse gir disse spillene tilgang til et mye bredere publikum. Det inkluderer eldre spillere som vender tilbake til noe de elsket, men også yngre spillere som kanskje oppdager disse klassikerne for første gang og ser hvor mange av de moderne ideene og mekanikkene kommer fra.

Q: Vi har sett noen få store Warhammer-videospillsuksesser de siste årene, men noen Warhammer-spill har eksistert i flere tiår. Hva tror du trekker fansen til disse universene i videospillformatet?

<strong>Shchuiko: Jeg tror det starter med styrken i selve Warhammer-universene. De har en utrolig dybde, en veldig tydelig identitet og en fanskare som følger dem. Det gjør dem naturligvis svært attraktive for utviklere, men det som også gjør Warhammer spesielt, er at det passer så godt til så mange forskjellige sjangre. Disse universene kan fungere i strategispill, taktiske rollespill, FPS og actionspill, samtidig som de føles tro mot kildematerialet. Det gir både utviklere og spillere mye rom for å utforske dem på ulike måter. Og så er det selvfølgelig også et generasjonsaspekt. Mange spillere har vokst opp med Warhammer, enten det er gjennom bordspill, bøker eller videospill, så det er allerede en sterk emosjonell forbindelse der.

Space Marine II brakte tonnevis av spillere til Warhammer 40 000 for første gang, og nå kan disse nye fansen dykke ned i spillene som har eksistert i flere tiår.

Q: Hvordan balanserer dere mellom å lytte til spillernes tilbakemeldinger om oppdaterte funksjoner og samtidig opprettholde kjerneopplevelsen i de gamle spillene?

<strong>Klapovskiy: Vi prøver å holde oss så nær den opprinnelige opplevelsen som mulig, fordi vi ikke ønsker å utydeliggjøre visjonen til det opprinnelige teamet. For oss er det utgangspunktet. Når vi samler inn tilbakemeldinger fra spillerne, fokuserer vi hovedsakelig på forbedringer av spillets kvalitet, feilrettinger, justeringer som trengs for moderne maskinvare og skjermoppsett, og tilgjengelighet for dagens spillere. Dette er områder der endringer kan bidra til at spillet føles mer spillbart uten å endre det grunnleggende.

Samtidig prøver vi å bevare kjernen i den opprinnelige opplevelsen - vanskelighetsgraden, utfordringene og de tingene som gjorde det minneverdig i utgangspunktet. Målet er ikke å gjøre om disse spillene til noe moderne. Målet er å få dem til å fungere godt i dag, samtidig som de fortsatt føles som de spillene spillerne husker.

Q: Vi har sett at den siste tidens spilltrender går i nostalgiens retning, ettersom spillere ser ut til å foretrekke gamle titler, selv om de ikke er like polerte som nye. Hva mener du utviklere bør ta med seg fra denne trenden når de prøver å få et nytt spill til å lykkes?

<strong>Klapovskiy: Jeg tror at det mange spillere egentlig reagerer på, ikke bare er nostalgi, men også originalitet. Eldre spill var ofte mindre polerte etter moderne standarder, men de var også fulle av uvanlige ideer, dristige mekanikker og kreative løsninger som føltes friske. Mye av dette har gått tapt over tid.

Spillerne vil ikke alltid ha et nytt spill som er bygget etter en etablert mal, eller som er designet for sikkert rundt det som allerede har fungert før. De vil ha nye opplevelser. Noen ganger føles eldre spill fortsatt mer spennende nettopp fordi de var villige til å ta risiko. Det er også en av grunnene til at så mange indiespill har suksess i dag. De beste indie-utviklerne tør fortsatt å eksperimentere, drømme og tenke nytt. Jeg tror det er den virkelige lærdommen for bransjen. Hvis du vil at et nytt spill skal lykkes, må det gi spillerne noe de ikke har sett så mange ganger før.

Q: Utover nostalgi, hvordan gjør du disse spillene spennende for gamle fans og nye spillere som kanskje vil sjekke dem ut for første gang?

<strong>Shchuiko: For eldre fans starter det med respekt for originalen. Disse spillerne vet allerede hva som gjorde disse spillene spesielle, så jobben vår er ikke å gjenoppfinne dem, men å bringe dem tilbake på en måte som føles autentisk og spillbar på moderne systemer.

For nye spillere er nøkkelen tilgjengelighet og kontekst. Spillene må være enkle å få tilgang til, enkle å kjøre og tydelig presentert for det de er (og noen ganger er det en utfordring). Det er en av grunnene til at Warhammer Classics-merket er viktig, det bidrar til å skape forventninger og gir disse titlene en klar identitet.

Q: I en tid der stadig flere titler forsvinner fra butikkhyllene, er det noe spillere kan gjøre for å hjelpe til med å bevare videospill?

<strong>Shchuiko: Jeg tror det viktigste spillerne kan gjøre er å si ifra om det. Når folk sier ifra, ber om at eldre spill skal komme tilbake, støtter nyutgivelser og viser at disse titlene fortsatt betyr noe, gjør det en stor forskjell. Det er også viktig for bransjen å huske på at det finnes spillere og selskaper som virkelig bryr seg om bevaring. Selv når større utgivere mister fokus eller bestemmer seg for å fjerne et spill fra butikkhyllene, finnes det fortsatt folk både på community-siden og forretningssiden som ønsker at disse spillene skal forbli tilgjengelige.

Dette vil nok alltid være en nisje, men det betyr ikke at det er uviktig. Noen ganger er det bare en liten gruppe lidenskapelige spillere og et engasjert team som skal til for å sørge for at et flott spill ikke forsvinner helt. Å støtte denne innsatsen, snakke om disse spillene og kjøpe dem når de kommer tilbake, bidrar til å holde arbeidet levedyktig.

Q: Når tror du et spill offisielt blir en klassiker?

<strong>Klapovskiy: Det er vanskelig, for jeg tror ikke det finnes en universell regel for det. For meg blir et spill en klassiker når det har bevist seg over tid. Det handler ikke bare om alder. Det handler om hvorvidt spillet fortsatt blir husket, om spillerne fortsetter å snakke om det, besøker det på nytt og bryr seg om det mange år senere. Hvis et spill fortsatt har et fellesskap rundt seg og fortsatt betyr noe for folk lenge etter at det opprinnelig ble utgitt, er det som regel et godt tegn på at det har blitt en klassiker.

Q: Av alle Warhammer-spillene i den nye Classics-labelen, hvilket er din favoritt å spille?

<strong>Klapovskiy: Det er vanskelig å velge bare ett, for det er flere jeg har hatt stor glede av å spille på nytt i det siste. Hvis jeg skulle nevne de jeg har brukt mest tid på og hatt det morsomst med, ville jeg nok nevnt Warhammer: Dark Omen og Warhammer 40 000: Fire Warrior. Når det er sagt, Space Hulk: Ascension endte også opp med å stjele ganske mye av tiden min.

Spørsmål: Hvis du kunne gi Warhammer Classics-behandlingen til en annen stor IP, og restaurere noen av de gamle, klassiske spillene til moderne butikkvinduer, hvilken franchise eller univers ville du gjerne sett bevart for fremtidige generasjoner?

Shchuiko: Det er et godt spørsmål. En IP vi har hatt sjansen til å bevare, er D&D Classics, som vi lanserte på Steam for noen år siden, og som vi fortsetter å utvide litt etter litt.

Et annet som jeg umiddelbart kommer til å tenke på, er Unreal og Unreal Tournament. Disse spillene betyr mye for bransjen. De spilte en viktig rolle i veksten av e-sport, hadde en enorm innvirkning på modding-miljøer og brakte mye innovasjon og moro til spillere på den tiden. Det er akkurat den typen arv som er verdt å bevare for fremtidige generasjoner.