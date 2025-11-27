SNES joggesko? Designer slår sammen Nike Air Max-sko med en SNES for en merkelig, men fungerende konsollenhet

HQ

For å markere at det er 35 år siden Super Nintendo Entertainment System (SNES) ble lansert i Japan, har Nintendo gått sammen med den kreative designeren Gustavo Bonzanini om å lage et merkelig sett med sko som har en fungerende SNES-konsoll innebygd i seg.

Skoene, som går under navnet Air SNES, tar utgangspunkt i Nike Air Max joggesko fra 90-tallet, og klarer deretter å sette en fungerende SNES-konsoll inn i rammen, slik at man får et par sko som også fungerer som en fungerende videospillkonsoll.

I følge Engadget ble ideen vekket til live ved å bruke en Raspberry Pi Zero W ved hjelp av RetroPie emulatorprogramvaren i et tilpasset oppsett for å passe en SNES i tungen på Nike Air Max skoene. Den generelt lille rammen på skoene betyr imidlertid at dette ikke er en veldig effektiv spillplattform, siden den bare har et batteri som varer i 30 minutter, selv om den har en HDMI-port som utgang, pluss skjermkontakter for de som ønsker enda mer retrostil.

Skoen sies å være kompatibel med SNES-kontrollere og 8BitDo-alternativer via Mod Kit som fungerer med Raspberry Pi trådløst via Bluetooth.

Dette er en annonse: