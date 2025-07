SNES vs Mega Drive: Spillene som avgjorde konsollkrigen

HQ

På begynnelsen av 90-tallet raste den første virkelig store konsollkrigen i spillhistorien da Mega Drive og Super Nintendo sto side om side, med hver sin konsollprodusent som produserte monsterklassikere mens tredjepartsutviklere briljerte. Spilling i flere formater var ikke noe som fantes i dag, og det var ofte store forskjeller mellom en Mega Drive- og en Super Nintendo-versjon av samme spill. Faktisk trengte de ikke engang å være det samme spillet, selv om de ble utgitt på samme tid og hadde samme tittel.

Mega Drive ledet lenge, men Super Nintendo tok stadig innpå, og til slutt ble sistnevnte det bestselgende formatet, og de fleste vil si at Nintendo til slutt vant krigen i 16-bit. Helt til slutt kom det imidlertid spill som var med på å definere epoken der det noen ganger var Mega Drive og Super Nintendo som vant. Nok prat. Her er titlene som ikke bare solgte konsoller, men som også bidro til å vinne den første store konsollkrigen.

Maskotkrigen Mario (SNES) vs Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

Maskoter ble ansett som essensielle på denne tiden, og Sega hadde eksperimentert med figurer som Alex Kidd og Wonder Bow. Men det var med Sonic at alle brikkene falt på plass. Sonic the Hedgehog var briljant, og Sonic the Hedgehog 2 var et absolutt mesterverk. Mario, derimot, hadde en ganske svak Super Nintendo-æra. Joda, Super Mario World slår det meste, men nyinnspillingen av All-Stars holdt ikke helt mål, og Super Mario World 2: Yoshi's Island føltes mer som en spinoff. Når Sega i tillegg la på med Sonic the Hedgehog 3 og det helt unike Sonic & Knuckles, hjalp det ikke at Nintendo hadde Mario Paint og Super Mario Kart.

Dette er en annonse:

Vinner: Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

The Action Adventure War The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES) vs Soleil (Mega Drive)

Nintendo var tidlig ute med The Legend of Zelda: A Link to the Past, og egentlig kan vi avslutte denne kategorien her. Det er kanskje det beste enkeltspillet i Zelda-serien, og selv om Sega la på med det sørgelig undervurderte Soleil (og det like undervurderte Landstalker), er det ingen tvil om hvem som vant denne kampen.

Vinner: The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo)

Dette er en annonse:

The Fighting War Street Fighter II (SNES) vs Mortal Kombat (Mega Drive)

Mega Drive ble levert med en kontroller som hadde samme antall knapper som NES (fire), mens Super Nintendo hadde en kontroller med åtte knapper. Dette ga Nintendo en stor fordel i kampene, og senere ble Sega tvunget til å lansere en ny kontroller med flere knapper. Capcom utnyttet dette da de lanserte Street Fighter II til Super Nintendo, og med ett slag gjorde de fighting-sjangeren gigantisk. Sega hadde egentlig ikke noe godt svar før Street Fighter II: Special Champion Edition ble utgitt (som fortsatt ikke var bedre enn Super Nintendo), men det mest profilerte og anerkjente spillet var Mortal Kombat, som fikk beholde alle sine Fatality-angrep og blod, mens det meste av det var sensurert for Super Nintendo. Men ... igjen en enkel kategori.

Vinner: Street Fighter II (Super Nintendo)

The RPG War Final Fantasy VI (SNES) vs Phantasy Star IV (Mega Drive)

Rollespillfans strømmet til Super Nintendo, der Enix og Square var travelt opptatt med Dragon Quest, Final Fantasy, Chrono Trigger og Secret of Mana. Best av alt var imidlertid Final Fantasy VI (som aldri ble utgitt i Europa, men som ble spilt via import og piratløsninger). Sega hadde Phantasy Star IV, et av de sterkeste scifi-rollespillene fra 16-bits-æraen, men det er dessverre ikke nok.

Vinner: Final Fantasy VI (Super Nintendo)

The Arcade Racing War F-Zero (SNES) vs Road Rash II (Mega Drive)

F-Zero sjarmerte buksene av oss allerede ved premieren på Super Nintendo. Det var virkelig et av de spillene som demonstrerte at vi nettopp hadde trådt inn i en ny generasjon og derfor fikk spille noe vi aldri hadde sett før med spektakulære Mode 7-effekter. Sega hadde imidlertid Road Rash II, som blandet racing med brutal motorsykkelvold og et lydspor som fikk 90-tallshjerter til å banke raskere. F-Zero vinner selvfølgelig, men ikke med så stor margin som man kanskje skulle tro.

Vinner: F-Zero (Super Nintendo)

The Shooter War UN Squadron (SNES) vs Thunder Force IV (Mega Drive)

Super Nintendo var plaget av en tregere prosessor, noe som gjorde at svært kaotiske spill ofte led av enorme forsinkelser. Vi snakker om fullstendig ultrarapiditet. Shoot 'em ups er en kaotisk sjanger, og til tross for flotte spill som UN Squadron, hadde Sega denne kategorien ned til en vitenskap. Av alle de fine spillene som ble utgitt, var Thunder Force IV sannsynligvis det aller beste, som i tillegg til briljant gameplay var så lekkert at folk nesten ikke trodde sine egne øyne.

Vinner: Thunder Force IV (Mega Drive)

The Sport War International Superstar Soccer (SNES) vs NHL 94 (Mega Drive)

Sega var lenge totalt dominerende innen sportsspill. Konsollens prosessor sørget for den flyten som var så avgjørende og gjorde formatets spill rett og slett bedre. I tillegg laget Sega selv mange spill, mens Nintendo bare laget noen få, så de var også flere. Men det beste var NHL 94 til Mega Drive, og selv om sportsscenen tok slutt på Super Nintendo med Konamis strålende International Superstar Soccer, vant Sega denne kategorien og sjarmerte sportsfansen.

Vinner: NHL 94 (Mega Drive)

The Licensed Game War Batman Returns (SNES) vs Aladdin (Mega Drive)

Filmlisensspill var vanligvis noe folk fnøs av på den tiden. Men ikke når det inkluderte superhelter og Disney. Tvert imot var det mange fine spill, og Sega laget selv mange av de beste Disney-titlene. Det beste lisensspillet til Super Nintendo er den Final Fight-inspirerte storfilmen Batman Returns, mens Mega Drive-versjonen av Aladdin er et helt annet spill enn Super Nintendo, og så bra at det ikke er glemt den dag i dag.

Vinner: Aladdin (Mega Drive)

The Puzzle War Lemmings (SNES) vs Dr. Robotnik's Mean Bean Machine (Mega Drive)

På denne tiden ble det nesten alltid antatt at puslespill var bærbare og involverte Tetris-kloner. Men ... det trenger ikke å være tilfelle, og med Lemmings fikk vi et spill som definitivt hørte hjemme på konsoller og som bød på noe virkelig nytt. Takket være kontrollerens design var kontrollen god, og den trege prosessoren hjalp faktisk til i pressede situasjoner. Puyo-klonen Dr Robotnik's Mean Bean Machine er riktignok et veldig bra spill... men gratulerer Nintendo.

Vinner: Lemmings (Super Nintendo)

The Beat-em-up War Final Fight (SNES) vs Streets of Rage 2 (Mega Drive)

Capcom leverte storhet i kampspillkategorien til Super Nintendo. Men for å få Final Fight til å fungere, måtte de ofre ting. Karakteren Guy ble sparket ut, og co-op var ikke lenger et alternativ. Et mesterlig spill fremdeles, men alt som involverte arkadelignende ting ble for det meste dominert av Sega, og beat 'em ups var ikke annerledes. Streets of Rage 2 er et av de beste spillene i sjangeren noensinne, og pushet alt Super Nintendo hadde.

Vinner: Streets of Rage 2 (Mega Drive)

The 3D War Star Wing (SNES) vs Virtua Racing (Mega Drive)

Det er lett å tenke på pannekakebrettspill når man snakker om livet i 16 bits, men faktum er at både Nintendo og Sega lanserte 3D-brikker som muliggjorde nye typer spill. Nintendo var gjennomgående mest vellykket, ikke bare med spillene, men også med markedsføringen av Super FX-brikken, som ble sett på som et slags mirakel. Takket være denne fikk vi Star Wing. Til Mega Drive hadde vi Sega Virtua Processor (SVP), men den ble bare brukt i ett spill fordi den var veldig dyr. Sistnevnte var et beist av en brikke, men selv om det er flott å se Virtua Racing på Mega Drive og bli imponert over flyten, er det et dårligere spill enn Star Wing, som også var helt nytt i stedet for en arkadekonvertering.

Vinner: Star Wing (Super Nintendo)

Graphics Wars Donkey Kong Country (SNES) vs Vectorman (Mega Drive)

I 1994 fikk Rare og Nintendo oss alle til å miste forstanden. Donkey Kong Country var surrealistisk flott og fikk Mega Drive til å føles utdatert. Sega. ville imidlertid ikke akseptere det, og året etter kom Vectorman (utviklet av BlueSky Software). Og det viste seg å gjøre jobben med å gjøre Mega Drive hot igjen, og ble en stor suksess, men... det er selvfølgelig ikke Donkey Kong Country.

Vinner: Donkey Kong Country (Super Nintendo)

Wildcard Wars Super Metroid (SNES) vs Shinobi III: Return of the Ninja Master (Mega Drive)

Hva er denne kategorien? Vel, det er to spill som jeg ellers har vanskelig for å ta med, men som måtte være med fordi de var så viktige. Super Metroid regnes fortsatt som et av Samus' beste eventyr og bidro sterkt til å grunnlegge metroidvania-konseptet, og Shinobi III: Return of the Ninja Master er akkurat den typen hardtslående actionspill som Sega var så gode på. Begge ser også flotte ut. Sistnevnte er en av mine absolutte favoritter, men mot en Samus i storform er det dessverre ikke nok.

Vinner: Super Metroid (Super Nintendo)

Sluttresultatet ble dermed 8-5 i favør av Super Nintendo, som kan sies å ha vunnet generasjonen. Er du enig i konklusjonen og vinneren av de ulike kategoriene?