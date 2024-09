Sniktitt på Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate: Du kan spille som en lastebil

Sideskrollende beat 'em ups kan føles som litt av en tapt kunst i våre dager. Et produkt som hadde mest nytte av arkader og lokal spilling kan fortsatt vise seg å by på mye kaotisk moro i dag, og det er synd at vi ikke ser mer av dem. Eller, det er synd at vi ikke ser mer som Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate.

Jeg visste egentlig ikke hva jeg kunne forvente da jeg gikk inn i standen for dette spillet. Det var min siste avtale på Gamescom, og en av en håndfull rene hands-on gameplay-økter. Jeg hadde ingen kjennskap til serien, og heller ikke til karakterene eller til og med animeen som noen av karakterene var basert på. Men så snart jeg fikk kontrolleren i hendene og vi slapp inn i Tokyos vakre, pikselerte gater, visste jeg hva målet var. Begynn å slå.

Som i de fleste sideskrollende beat 'em ups må du takle en rekke fiender mens du går gjennom et nivå med lette angrep, tunge angrep og spesialangrep. For å være mest mulig effektiv må du selvfølgelig sette disse sammen i kombinasjoner. Måleren din bygges opp hele tiden i Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate, som du så kan bruke til å utradere en gruppe fiender med et kraftig angrep.

Med de tre spillerne vi hadde under demoen, viste det seg å være den perfekte typen beat 'em up-kaos der du ikke er helt sikker på hvor du er før du ser en fiende fly over skjermen fra din generelle retning. Det var et herlig stykke knappemose-moro, selv om det er verdt å merke seg at vi spilte på en enklere modus, og i starten av spillet får du tilgang til absolutt alle evner under solen. Så det var en forståelig nok enkel opplevelse, men hvis du ikke bare vil slappe av i sofaen kan du skru opp vanskelighetsgraden for å sette kampferdighetene dine på prøve.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate kommer med en del store endringer fra grunnspillet. I tillegg til oppdatert grafikk og gameplay, vil de skurkaktige karakterene i spillet også være spillbare. Dessverre var de ikke låst opp i demoversjonen, men det føles definitivt som en god dose nostalgi når du kan se en massiv liste med opplåsbare figurer som er klare til bruk. En personlig favoritt var helt klart lastebilen, for jeg kan bare ikke forestille meg hvordan man i det hele tatt kan spille den. Den tar opp omtrent en tredjedel av skjermen.

Spillmekanikken er raskt og frenetisk i Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate. Som med mange beat 'em ups får du ikke mange øyeblikk med pusterom før du er på vei til neste område av nivået, for å banke opp den neste gruppen med fiender. Men siden kampene er veldig enkle å sette seg inn i, følte jeg meg aldri overveldet av den store mengden ting som skjedde til enhver tid. Du slår hardt og kan ta en del slag også, noe som betyr at du ikke trenger å være en perfekt kombomaskin for å klare deg. De pikselerte kulissene og figurmodellene blander en flott blanding av nostalgi med en moderne stil med livlige farger og iøynefallende design.

Jeg er på ingen måte den personen som er mest kvalifisert til å uttale meg om Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate. Men ut fra det jeg fikk spille på Gamescom, var dette beat 'em up-spillet en enkel og grei omgang med knappemosing. Dette er den typen spill vi alle tror vi spilte i ungdommen, men som samtidig er oppdatert til moderne spillstandarder, og det var en flott tid å bli kjent med dette spillet og serien i denne kommende nyinnspillingen.

