Sniper Elite 4 er nå bedre på PlayStation 5 og Xbox Series

Den siste tiden har det vært en del snakk om vi som allerede eier spill på de forrige konsollene bør betale for nye utgaver på PlayStation 5 og Xbox Series. Dette var ikke et like stort tema da de nyeste konsollene kom for noen måneder siden fordi en rekke spill da bydde på gratis oppdateringer som fikk spill til å se bedre ut på den nye generasjonen. Heldigvis er det noen som fortsetter med dette.

Rebellion har plutselig sluppet en ny gratis oppdatering til Sniper Elite 4 som gjør spillet enda bedre på PS5 og Xbox Series. Nærmere bestemt kan vi nå nyte det i 4K og 60 bilder i sekundet med kortere lastetider. Det som gjør dette ekstra gledelig er at spillet finnes på Xbox Game Pass og var et PlayStation Plus-spill for en stund siden, så mange har tilgang til det uten å tenke over det engang. Du kan se litt av dette i denne traileren.