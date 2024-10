Sniper Elite: Resistance lanseres i januar

HQ

Utvikleren Rebellion har kunngjort den nøyaktige utgivelsesdatoen for den kommende neste delen av Sniper Elite -serien. Tittelen er kjent som Sniper Elite: Resistance, og i denne tittelen går spillerne inn i skoene til Special Operations Executive -agenten Harry Hawker, mens han våger seg dypt inn i nazi-okkupert territorium for å lære mer om et farlig nytt Wunderwaffe som hevdes å kunne hjelpe nazistene med å avslutte og vinne krigen.

Sniper Elite: Resistance løper parallelt med Sniper Elite 5, noe som betyr at mens Karl Fairburne er i Frankrike, knuser Harry Hawker nazistenes hodeskaller på avstand i nærheten også i det europeiske landet.

Med denne spennende fortellingen i tankene har Rebellion nå avslørt den nøyaktige datoen vi kan sirkle inn i kalenderen vår når det gjelder Sniper Elite: Resistance's debut. 30. januar 2025 blir dagen da spillet kommer på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series-konsoller, og på Game Pass på dag én også.

Rebellion har også avslørt massevis av tilleggsinformasjon om forhåndsbestillinger og Deluxe Edition. I henhold til det første punktet er forhåndsbestillinger nå tilgjengelige, og alle som forhåndskjøper spillet får tilgang til kampanjeoppdraget Target Führer, en ekstra våpenhud og Karabiner 98 Rifle også. Ser vi på Deluxe Edition, her vil fansen også få den klassiske M1911 Pistol, to dager med tidlig tilgang og Season Pass, alt på toppen av de vanlige forhåndsbestillingsbonusene for standardutgaven. I henhold til Season Pass, de nøyaktige detaljene om dette kan sees i det nyttige bildet nedenfor.

Kommer du til å sjekke ut Sniper Elite: Resistance i januar?