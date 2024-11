Sniper Elite: Resistance: Tålmodighet er en dyd

HQ

Etter å ha gjort mitt beste for å holde meg fullstendig skjult, skyte vakter med en pistol og finne hemmelige ruter til målene mine, er jeg selvfølgelig dømt til å mislykkes. Det finnes ingen virkelighet der jeg ikke ender opp med å bli oppdaget av en skarpsynt Gestapo-agent og blir tvunget til å etterlate en haug med lik utenfor en bygård mens jeg setter opp snikskytteren min ved et vindu i nærheten og legger ut miner for alle som får den geniale ideen å komme meg i forkjøpet.

Sånn sett er Sniper Elite: Resistance akkurat som Sniper Elite-spillene du har spilt før. Mange nazister å skyte, mange måter å nå målet på. Etter å ha spilt 90 minutter av spillet på en demo-økt nylig, virker det klart til å passe inn sammen med resten av bidragene i denne elskede skytespillserien.

HQ

I dette spillet spiller du som Harry Hawker, en britisk snikskytter som fans av serien vil kjenne fra hans innslag som sekundær hovedperson i tidligere titler. Vanligvis er Hawker en snikskytter som blir med den vanlige hovedpersonen Karl Fairburne hvis du får noen til å gi deg en hånd i co-op. Dette er imidlertid Harrys første ordentlige streif i rampelyset, ettersom han er den primære hovedpersonen denne gangen, mens Fairburne er ute på hovedoppdraget i Sniper Elite 5.

Dette er en annonse:

Sniper Elite: Resistance går parallelt med Sniper Elite 5, noe som forklarer hvorfor det ikke har nummer 6 på seg. I dette spillet går du inn i fiendeland som Harry, og demonterer nazistenes okkupasjon fra innsiden. Det er ikke nødvendigvis en helt unik historie, men det er det fans av serien vil kjenne og elske, ettersom de kan dykke rett tilbake i stealth- og snikskyttermekanikken som har forbedret seg med hver iterasjon av Sniper Elite-serien.

Oppdraget vi fikk spille var det tredje oppdraget i spillets kampanje, og det viste seg å være ganske langt, spesielt på grunn av mangelen på lagringspunkter i den nåværende versjonen (ikke bekymre deg, de vil være der til utgivelsen). Du dør, uansett hvor du er, og du blir sendt tilbake til start. Det hjalp meg å sette pris på åpningen av nivået mye, og de forskjellige rutene du kunne ta. Selv om du ikke er noen John Rambo, og det garantert vil ende ille med din begrensede helse hvis du havner i en nærkamp, er det mange alternativer du kan velge mellom når du nærmer deg situasjoner, og som jeg nevnte i begynnelsen, selv om stealth er den foretrukne veien, bør du være klar til å tilpasse deg når ting ikke går din vei.

Men det er klart at stealth er avgjørende for enhver vellykket operasjon i Sniper Elite: Resistance, og verktøyene du har til rådighet er perfekt egnet til å rydde feltet uten at noen vet at du var der. Kartet er også fullt av nyttige pickuper, som lyddempede snikskytterrifler og boltsakser for å forhindre at en alarm bringer inn forsterkninger. Oppmerksomheten på detaljer i kartet går utover enkle visuelle hjelpemidler og skjulte ruter, selv om du også finner slike i Sniper Elite: Resistance.

Dette er en annonse:

Selv om Sniper Elite: Resistance føles som en veldig solid snikskytteropplevelse, er det ikke for ingenting du bærer rundt på den store riflen på ryggen. Snikskyting i dette spillet er rett og slett en fryd, og det føles smidig så snart du får taket på det. Du kan ikke sprinte fra skjul til skjul og snikskyte, for du må kunne holde pusten for å treffe perfekt. Selv da kommer du til å ha problemer med å treffe de første få bevegelige målene. Men når du får et godt skudd, og kameraet panorerer til en fiende like før brystkassen eller hodeskallen eksploderer, får du et øyeblikkelig kick som gjør at du bare vil finne det høyeste tårnet og fortsette å skyte til gatene er klare. Det eneste problemet jeg fant i løpet av den korte tiden jeg hadde med spillet, var at det noen ganger kan være litt vanskelig å finne dekning. Hvis du er på skrå eller prøver å skyte gjennom noe med hull, som rekkverket på en balkong, er det vanskelig for kameraet å finne ut hvor du prøver å sikte, og i noen tilfeller måtte jeg reise meg opp for å komme i dekning for å få et skudd. Men ellers var jeg nesten glad hver gang en fiende oppdaget meg, for da fikk jeg se mer av det som gjorde denne serien så berømt i utgangspunktet.

Med ekstra verktøy som miner og eksplosiver kan du gjøre livet surt for enhver nazist som tror at de kan skyte deg ned på nært hold også. Nivådesignet ser ut til å være basert på at du holder deg skjult så lenge du kan, før det gir deg en posisjon som er så saftig at du ikke kan la være å snipe fra den. Som nevnt, skjulte stier og den generelle utformingen gir en enorm mengde omspillbarhet, noe som gjør at jeg ikke har noe imot å dø selv om det betydde at jeg var tilbake på ruten. Det eneste jeg egentlig kan si som kan forringe spillet, er at det ikke føles som om Rebellion prøver noe vilt nytt her. Det er Propaganda-modus, som er en ny spillmodus du låser opp gjennom å spille basisspillet, men vi fikk ikke se noe av det, så jeg kan ikke kommentere hvor revolusjonerende det er.

Det er imidlertid verdt å si at jeg ikke tror Sniper Elite trenger å bli revolusjonert. Du bygger ikke en så elsket franchise som Sniper Elite ved å kaste ut formelen som har fungert så bra. Det er fint å se de mindre, inkrementelle endringene som den friske Harry Hawker som trer inn på hovedscenen for første gang. Kombiner det med stealth og snikskyting som passer så godt til omgivelsene og historien, og det ser ut til at Rebellion er på en annen vinner.