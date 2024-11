Sniper Elite vil sannsynligvis alltid forbli en WWII-serie

HQ

Det finnes mange spillfranchiser basert på andre verdenskrig, som etter hvert har utvidet seg til andre kriger, både moderne og fiktive. Sniper Elite-serien har imidlertid så langt holdt seg mellom årene 1939 og 1945 - og det ser ut til å være slik den vil forbli.

I et intervju med VideoGamer, Sniper Elite: Resistance, forklarer ledende nivådesigner Beck Shaw at Rebellion sannsynligvis vil holde seg til andre verdenskrig for serien, og sier at konseptet egentlig ikke ville fungert i moderne tid :

"Sniper Elite vil, i hvert fall i overskuelig fremtid, fortsatt være forankret i 2. verdenskrig. Jeg tror det gir oss en veldig god utfordring. Andre verdenskrig var sannsynligvis den siste gangen hvor det var én mann og hans våpen mot nazistene. Det var selvsagt folk som satt fast bak fiendens linjer, men du har ikke alle disse dronene som flyr rundt, du har ikke termiske bildesensorer og alle de satellittdataene som moderne soldater kan ha."

Shaw legger til at det er mye de ennå ikke har utforsket i verdenshistoriens verste krig, selv om han ikke vil si at de aldri kommer til å gjøre noe annet :

"Jeg vil ikke si at vi ikke kommer til å utforske disse i fremtiden, men ja, jeg tror vi er fornøyde med å være i 2. verdenskrig akkurat nå, og det er mange steder vi ikke har vært på ennå."

Sniper Elite: Resistance slippes til PC, PlayStation og Xbox 30. januar, og er beleilig nok inkludert i Game Pass. Som du sikkert allerede har gjettet, utspiller det seg under andre verdenskrig.