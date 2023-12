Selv om VR kanskje ennå ikke har blitt den nye normalen for spill, har teknologien absolutt blitt bedre siden den først kom, og selv om den ennå ikke kan konkurrere med de beste opplevelsene tradisjonelle spill kan tilby, er det noe den kan gjøre bedre under de rette omstendighetene, og det er innlevelse.

HQ

Sniper Elite VR: Winter Warrior er et godt eksempel på dette. Så snart du tar på deg headsettet, blir du transportert tilbake i tid til andre verdenskrig, til den bitre vinteren 1944-45. I rollen som The Partisan forsøker du å befri ditt hjemland Italia fra nazistenes okkupasjon, ett skudd i sakte film om gangen.

Selv om miljøene ikke er spesielt flotte, bidrar de til å sette deg inn i omgivelsene, men det som virkelig gir deg følelsen av å være en elitesnikskytter, er skytespillet. Du kan justere innstillingene slik du vil for å gjøre skytingen så vanskelig eller enkel som mulig, men hvis du har vært fan av denne serien lenge, eller bare elsker krigshistorie, kommer du til å elske å trekke tilbake sluttstykket for hvert klingende skudd fra geværet ditt, eller desperat gripe etter et nytt ammunisjonsklipp til pistolen din når du befinner deg i et bakhold fra en usynlig fiende.

Det er verdt å merke seg at skytespillet i Sniper Elite VR: Winter Warrior ikke er helt enkelt å lære seg. Selv på de enkleste innstillingene må du venne deg til at kulene faller ned, og du må sannsynligvis bruke Focus-mekanikken for å sikte presist på hvert skudd. Men hvis du er ute etter et mer utfordrende VR-skytespill, kan det hende du har truffet blink. Det kan til tider være frustrerende, spesielt når siktene på riflene viser seg å være litt kinkige, men hvis du er ute etter realisme og innlevelse, har du funnet det du trenger.

Dette er en annonse:

Som nevnt spiller du som The Partisan, en italiensk motstandssoldat som får i oppgave å skaffe informasjon om og ødelegge nazistenes supervåpen. I kampanjen dreier mange av oppdragene seg om en mer snikende tilnærming, der du faktisk ikke snikskyter så mye, men i stedet bare slår fiender i bakhodet med pistolen din. Dette kan til tider være litt usikkert, for jeg var aldri helt sikker på hvor nærme jeg trengte å komme for å få en skikkelig smell, noe som førte til at jeg kom litt for nærme fiendens bakdel. Det var ikke morsomt for noen av partene.

Disse stealth-seksjonene brytes ofte opp av et og annet segment der spillet forteller deg at det er på tide å begynne å snikskyte. Du kan selvfølgelig gå høyt og stolt inn i et hvilket som helst oppdrag, men du blir knust etter noen få treff, så det er ganske tydelig at sniking er det beste alternativet. De fleste av oppdragene har også en ganske lineær struktur, og selv om du får åpne områder, er det ikke mye å gjøre bortsett fra å plukke opp et tapt brev eller skjerf. Men når det først blir fart på sakene, og du kommer i gang med snikskyting, er det lett å fortape seg i spenningen. Å angripe en stridsvogn etter at du har lagt ut miner i veien, er veldig gøy, spesielt når du må unnvike ilden fra den fæle maskinen mens du leter etter rakettkasterne som trengs for å ta den ned en gang for alle.

Dette er en annonse:

Når du er ferdig med kampanjen, kan du også prøve et par andre spillmoduser. I Sniper Hunt kjemper du mot AI-snikskyttere som kan skyte deg på lang avstand, med mindre du er smart med hensyn til hvor du tar dekning og når du forlater den. Last Stand var en personlig favoritt, der du bare skyter bølge etter bølge av fiender til du til slutt blir tatt ned. Med tanke på at noen VR-spill ikke tilbyr så mange timer, er det fint å se noe som kan få deg til å komme tilbake selv etter at du har slått hovedhistorien.

Den største kritikken jeg kan rette mot Sniper Elite VR: Winter Warrior er at det ikke alltid føles like morsomt. På grunn av de manuelle lagringspunktene kan du av og til spille i omtrent 20 minutter, før du mister fremgangen ved å dø. Dette høres ikke så mye ut, men med tanke på at man i VR ikke ønsker å spille i timevis, kan det være ganske nedslående å tape på denne måten. Dessuten kan den oppslukende skytingen noen ganger føles litt frustrerende. Hvis du sliter med å holde hendene rett, som meg, vil du ofte oppleve at skuddene dine ikke treffer annet enn vinden, og kikkertsiktene i snikskytterne kan være vanskelige å få taket på. Igjen, dette vil ikke avskrekke de som er ute etter den stramme skytemekanikken som Sniper Elite-serien alltid har bydd på, men de som vil ha et nytt, morsomt VR-skytespill, bør vite at dette tar litt tid å venne seg til.

Det er ganske vanskelig å bestemme seg for dette spillet. Sniper Elite VR: Winter Warrior blander en solid kampanje med noen morsomme settpieces som føles akkurat som den spennende opplevelsen i det tradisjonelle spillet. Men med litt klønete kontroller og en grafikk som ofte føles mer ok enn noe annet, når det ikke helt opp til sine største høyder.