Siden 2008 har det kommet fire Sniper Ghost Warrior-spill. Personlig har jeg følt at de kom med jevne mellomrom, dog uten at de har tatt verden med storm, de har bare vært der. Nå er det igjen tid for nok et innslag i serien, Sniper Ghost Warrior Contracts, som det heter, og den store oppgaven er trekke det ut av middelmådighetens haug, og gjøre seg bemerket. Det kan spilles på PC, Xbox One og PlayStation 4. Jeg har anmeldt spillet på PC. Spillet er utviklet av CI Games, som også står bak dets utgivelse.

Det er ett eller annet fascinerende ved å påta seg rollen som en snikskytter, og skyte fiender på lang avstand. Ofte benyttes det å være treffsikker på avstand som en slags belønning i spill. For eksempel får man et "critical hit" i Borderlands, eller i Mass Effect blir man belønnet med en grusom animasjon, dersom man treffer folk i hodet. Det er meget tilfredsstillende. Derfor har Sniper-serien alltid fascinert meg. Det har den også nå, så la oss snakke om Sniper Ghost Warrior Contracts.

La oss starte med historien, som dog egentlig ikke er spillets fokus, men den er der. Sniper Ghost Warrior Contracts foregår i en alternativ virkelighet hvor Sibir har løsrevet seg fra Russland, fordi de mente at russerne utnyttet Sibirs råstoffer, men behandlet folket dårlig. Etter denne løsrivelsen startet en maktkamp i landet, da dets nye leder viste seg å være en korrupt, diktator-aktig person, som hurtig ble upopulær, hvilket førte til en motstandsbevegelse, som ville ha ham avsatt.Denne har så hyret spillets hovedperson til å hjelpe til med dette målet. Spillets historie utfolder seg så gjennom lydbaserte samtaler, og ved å drepe de folkene man får beskjed om. Det er ikke Shakespare akkurat, og historien fungerer egentlig bare som motivasjon, for å se hva som lurer rundt neste hjørne. Utvikleren CI Games kunne ha lagt flere krefter i spillets historie, ja, men den er der bare, og det er også okay. Vi husker alle forrige kapittel, hvor utvikleren forsøkte seg med en mer dedikert historie, og det... fungerte bare ikke. Nei, spillets virkelige stjerne er gameplayet, og de fem store områdene som det foregår i.

Sniper Ghost Warrior Contracts foregår som nevnt i Sibir, og har en semiåpen verden. Jeg skriver "semi", fordi de fem områdene ikke er forbundet med hverandre. Den første banen man opplever er en iskald, fjellaktig sak, hvor man føler den iskalde vinden sige inn i ørene på en. Man legger raskt merke til at det er meget vanskelig å komme høyt opp i terrenget, så man har en klar og overskuelig utsikt over de fire til fem basene, som er på det store kartet. Her skal man så bedømme hva den beste fremgangsmåten er. Man er utstyrt med en underlig maske, som kan mer enn man umiddelbart skulle tro. Den kan nemlig brukes som kikkert, hvor man så kan markere alle de fiendene man ser. Når de er markerte kan man alltid se dem som ikoner på kartet, eller på ens radar. Så den er meget lur å utnytte før man går ut for å tilintetgjøre fiendene. Man får nemlig også informasjon om hvor langt vekk fienden er, hvilket er viktig for å treffe med et dødelig skudd. Å planlegge riktig er veien til suksess her.

Når man så har markert fiendene i leirene, og lagt en plan, er det tid for å angripe. Som nevnt er man utstyrt med en sniper, som nesten er større enn en selv. Det er her spillet virkelig briljerer, for det er ufattelig kult å se det ene suksessfulle skuddet etter det andre. Her må man tenke på avstand, som riflen kan innstilles etter. Man må også beregne vinden, og hvordan ens kule vil fly, hvilket indikeres av en bue, som masken viser deg. Det tok meg ikke lang tid før jeg kunne treffe fiendene der det gjorde mest vondt på flere hundre meters avstand. Spillet glorifiserer et treffsikkert skudd med at spillet går i slowmotion, og man ser kulen fly mot sitt mål, og så følger man kulen hele veien helt til den treffer offerets hode. Det er vilt tilfredsstillende, for når denne sekvensen avspilles vet man at man har truffet bra. Det gir mye tilfredsstillelse, men heldigvis er det ikke slik hver gang du treffer, for det ville nok bli ganske slitsomt, så spillet bruker altså denne detaljen sparsomt, men med stor effekt.

Man kan utrydde mange av basens soldater fra avstand, men man blir på et tidspunkt nødt til å snike seg inn i basen, for å ta seg av de siste soldatene, eller for å komme tett på ens mål. Her er man utstyrt med en pistol opg et maskingevær, som ikke er lyddempet. Derfor er det svært vanskelig å bevege seg inn i basen usett etter at man har skutt dem man kunne med riflen. Dette gjorde at jeg mer eller mindre alltid fikk alarmene til å ule i basene, når denne fasen ankom. Heldigvis kan uskadeliggjøre vaktene ved å snike seg inn på dem bakfra. Her kan man velge å drepe dem, eller avhøre dem for at de skal fortelle hvor deres kollegaer befinner seg i basen, så de blir markert på ens radar. Det gir en masse muligheter for å angripe på mange måter, hvilket jeg elsket. Det er nemlig mange mål, hvor noen er vanskelige, og noen er ganske lette. Det er selvfølgelig de målene som fører historien videre, men det er også mål som eksempelvis gir deg oppgaven om å skyte fem overvåkningskameraer, eller eliminere fem spesifikke fiender. Hvordan man gjennomfører disse målene er helt opp til en selv. Man blir så belønnet med penger, og diverse andre valutaer, som man kan kjøpe nytt utstyr for, som passer til den måten man vil utføre oppdragene på. Man kan for eksempel få prosjektiler til riflen som lager lyd, og lokker fiendene vekk fra deres posisjon, eller man kan kjøpe gassgranater. Det er mange muligheter, hvilket er veldig kult, og det legger også opp til eksperimentering, hvilket jeg virkelig liker.

Sist, men ikke minst må det også nevnes at det også er et ferdighetstre, hvor man kan oppgradere masken så den eksempelvis selv markerer fiender som er innenfor 25 meters avstand, eller man kan fange opp radiosamtaler mellom fiendene. Så mulighetene her også er mange og varierte. Skal jeg kritisere noe med spillet, så er det at det kan føles litt ensformig at man bare skal utslette et mål hver gang. Heldigvis er det også bygninger man skal inn i, og senere områder er også varierte og annerledes, hvilket hjelper litt på ensformigheten.

Så Sniper Ghost Warrior Contract har vært en spennende opplevelse, og jeg har virkelig hygget meg med spillet. Man kan merke at CI Games ikke har det største budsjettet til spillet, men de treffer en nisjemålgruppe, som vil elske spillet. Det ser bra ut, og lyden er som den skal være, så jeg kan kun varmt anbefale Sniper Ghost Warrior Contract. Det skal dog sies at jeg opplevde et par feil i spillet, men ikke noe som ødela opplevelsen.