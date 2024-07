SNK deler massevis av kule detaljer om Metal Slug-serien

HQ

Hvis du elsker SNKs klassiske Metal Slug-serie like mye som vi gjør, vil du poppe popcorn (og tilsette litt smør) med en gang.

Dotemu administrerer for tiden serien med sin kommende Metal Slug Tactics, og en ny video viser teamet som reiser til Japan for å møte de originale utviklerne hos SNK. Dotemu skriver at "Å bli betrodd en anerkjent franchise som Metal Slug kommer med et stort ansvar", og å dømme etter denne videoen ser det ut til at de tar oppgaven på alvor.

Se nedenfor for over åtte minutter med retro-moro med SNK-veteraner og en svært ambisiøs og respektfull Dotemu.

