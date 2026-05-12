SNK investerer i og subsidierer nytt studio grunnlagt av Tekken veteranen Katsuhiro Harada

Nylig ble det bekreftet at Katsuhiro Harada, kjent for å være en av de mest vokale og erfarne figurene i Bandai Namco og overvåke Tekken-serien i flere tiår, skulle forlate det japanske selskapet. På det tidspunktet ble det ikke gitt noen informasjon om Haradas fremtid, men nå vet vi at han skal ta med seg talentene sine andre steder når han ser ut til å grunnlegge sin egen utvikler.

Dette studioet er satt til å bli kjent som VS Studio SNK, med de tre sistnevnte bokstavene knyttet til det faktum at SNK offisielt har investert i selskapet og ønsker å subsidiere det i selskapets bredere portefølje.

Vi blir fortalt at studioet vil ha hovedkontor i Tokyo, og at målet med VS Studio SNK er å "samarbeide om utvikling av spillprogramvare for å styrke utviklingskapasiteten deres ytterligere."

Siden denne kunngjøringen fortsatt er helt fersk, er det ikke kommet noen offisielle nyheter om hva slags spill VS Studio SNK vil utvikle, men Harada har gitt en uttalelse i en pressemelding, som forklarer følgende.

"Vi er glade for å kunngjøre lanseringen av vårt nye spillutviklingsstudio, "VS Studio". VS Studios filosofi er "Hinsides tradisjon, skapt til perfeksjon."

"Vi vil kombinere teknologi, følsomhet og ekspertise i verdensklasse for å oppnå det ultimate.

I et fritt, åpent og romslig miljø vil vi generere nye ideer og skape minneverdige spill. Vi etablerte dette studioet for å gi liv til denne visjonen.

"VS" i VS Studio har flere betydninger. Det representerer våre røtter i "Video game Soft (VS Development Division)", "Versus"-ånden som utfordrer tradisjonen, og mange andre betydninger som symboliserer innovasjon og utfordring, for eksempel "Visionary Standard", "Volition Shift" og "Vanguard Spirit".

"Etter å ha vært involvert i spillutvikling i mange år, har jeg hele tiden tenkt på hvordan jeg ønsker å bruke tiden min som utvikler, og hva slags miljø som gjør det mulig for utviklere å yte sitt beste. VS Studio er ett av svarene på det spørsmålet.

"Ved å forene teknologi og kunnskap, og samarbeide med lidenskapelige kolleger, har vi som mål å levere de beste spillopplevelsene til brukere over hele verden. VS Studio ønsker å være et studio som fortsetter å ta på seg slike utfordringer, og vi er på utkikk etter nye teammedlemmer som deler vår visjon.

"Vi ser frem til fremtiden til VS Studio."

Nå som denne nyheten er ute i det åpne, vil det forhåpentligvis ikke ta for lang tid før vi begynner å lære om hva VS Studio SNK har på gang. Med SNK og Harada involvert, er det rimelig å anta at kampspillsjangeren etter hvert vil bli litt mer overfylt.