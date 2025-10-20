SNK ser ut til å antyde noe Art of Fighting-relatert

HQ

Tidligere i år gjorde Fatal Fury -serien comeback etter 25 lange år med lanseringen av Fatal Fury: City of the Wolves. Selv om vi og mange andre ga spillet anstendige karakterer, levde det tydeligvis ikke opp til samfunnets forventninger, og kort tid etter en veldig treg start trakk selskapets administrerende direktør seg.

Nå ser det ut til at selskapet har et annet etterlengtet comeback på gang, ettersom de viser frem en tengu-maske på sosiale medier og skriver at fansen vil vite hva de mener. Dette kan muligens bety en av fire ting: at Dead or Alive -sjefen Tengu kommer til nevnte City of the Wolves som gjestekarakter, at SNK -legenden Mr. Karate kommer til City of the Wolves, at det kommer en Art of Fighting -anime ... eller at vi snart får se den nye Art of Fighting som ble bekreftet i fjor.

Sistnevnte er det de fleste håper på, og masken ser unektelig ut som den tilhører Art of Fighting -sjefen Mr. Karate (som sørget for en historisk vri på 90-tallet). Det siste spillet var Art of Fighting 3: The Path of the Warrior fra 1996, noe som betyr at serien fyller 30 år neste år, og da er det selvsagt på sin plass å feire det med en ny tittel.

Forhåpentligvis får vi vite mer snart. For at et nytt Art of Fighting skal bli mer vellykket enn City of the Wolves, må det sannsynligvis være mer i tråd med hva samfunnet vil ha. Sistnevnte fikk mye kritikk for å inkludere gjestekjempere fra den virkelige verden, inkludert den kontroversielle fotballspilleren Cristiano Ronaldo (muligens et resultat av at SNK eies av Saudi Mohammed Bin Salman Foundation).

Hva tror du SNK prøver å si med dette innlegget? Er det en av våre tre teorier, eller har det noe å gjøre med Art of Fighting -karakteren Robert, et nikk til Blue-Eyed Samurai, eller noe helt annet?