SNK-sjefen går av etter den mislykkede lanseringen av Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

Forrige måned anmeldte vi Fatal Fury: City of the Wolves, det første nye spillet i serien på over to tiår. Selv om vi ga spillet en ganske høy karakter, var det på ingen måte noe mesterverk, og å dømme etter antall spillere på Steam, har heller ikke fightingmiljøet latt seg imponere.

Det er også verdt å merke seg at SNK brukte mye penger på spillet, inkludert kjendiser som spillbare figurer - blant dem fotballstjernen Cristiano Ronaldo - og investerte tungt i markedsføring. Om det er en direkte kobling til det tilsynelatende lave salget, vet vi ikke, men det er nå bekreftet (takket være VGC) at SNKs toppsjef trekker seg fra sin stilling.

Kenji Matsubara vil fortsette i en overgangsperiode, men hvem som tar over er fortsatt ukjent, og det samme er hvordan den nye sjefens lederskap vil forandre SNK.

En av grunnene som kan ha påvirket populariteten til Fatal Fury: City of the Wolves, er at SNK er nesten heleid av den saudiske prinsen Mohammed bin Salman, en ikke helt ukontroversiell figur som har blitt beskyldt for å være involvert i drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018. Ronaldo er også en kontroversiell figur utenfor banen i enkelte kretser, og mange Fatal Fury-fans har vært svært kritiske til hans involvering i spillet.