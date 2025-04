SNK skal være vertskap for mega $ 2.5 millioner Fatal Fury: City of the Wolves Verdensmesterskap i år

HQ

Tidligere denne uken fikk vi fortelle dere om våre tanker om Fatal Fury: City of the Wolves, et helt nytt kampspill i en serie som ikke har hatt friskt blod på lenge. Det er tydelig at SNK har veldig dristige og store planer for fremtiden til denne tittelen, ettersom selskapet nå har kunngjort en whopper av en turnering som vil bli avholdt i USA senere i år.

Til tross for at spillet bare akkurat har kommet, vil Fatal Fury: City of the Wolves få en World Championship senere på året. Det vil være en del av SNK World Championship 2025, men spillet alene vil servere en mega $ 2.5 millioner premiepott for deltakerne å kjempe om, med vinneren som går bort med $ 1.5 millioner av den totale helheten.

Ingen ytterligere informasjon om arrangementet har blitt delt ennå, men SNK har sagt at "mer informasjon om premiering, kvalifiseringsplaner og så videre vil bli utgitt snart."