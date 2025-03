Snøhvit sin Hollywood-premiere blir redusert på grunn av kontroverser

HQ

Å si at Disneys kommende nyinnspilling av Snow White har møtt en god del kritikk er nok en underdrivelse. Helt siden den første traileren ble sluppet, har filmen blitt jaget av fans, enten på grunn av giftig oppførsel fra fans rundt castingen av Rachel Zegler som hovedrolleinnehaver, bruken av CGI-dverger i stedet for å ansette faktiske små mennesker i rollene, og så også de verdenspolitiske elementene som har sneket seg inn, med Zegler som pro-Palestina-tilhenger mens Gal Gadot er pro-Israel-tilhenger. Snow White Filmen er bokstavelig talt en grobunn for kontroverser for tiden, og derfor er det nok ikke en stor overraskelse å høre at Disney utsetter premieren denne uken.

Premieren er satt til 15. mars i Los Angeles, og vil ikke by på det typiske oppbudet av presse og kameraer som vi vanligvis forventer å se under slike store åpninger. I stedet vil den røde løperen bli betrådt av filmens stjerner, og den vil kun bli fanget opp av noen få fotografer og det interne filmteamet.

Variety har kontaktet Disney for å få en avklaring på denne avgjørelsen, men produksjonsgiganten har ennå ikke kommentert, uten at det egentlig er nødvendig å si noe for å forstå begrunnelsen bak dette valget.

Når filmen faktisk får premiere, er Snow White planlagt å ha premiere på kinoer rundt om i verden 21. mars, og du kan se den siste traileren for filmen nedenfor.