Snøhvit-stjernen snerrer mot kritikerne: "Slutt å tagge meg i meningsløse samtaler"

Det var en stor sak da Rachel Zegler ble valgt til å spille hovedrollen som Snøhvit i Disneys nye versjon av filmen. I likhet med Halle Bailey i The Little Mermaid var det dessverre en del fans som mente at hennes colombianske bakgrunn ikke passet til rollen, og diskusjonene på nettet har til tider vært heftige. Men mange har også kommet til skuespillerens forsvar og overdøvet negativiteten, noe Zegler nå har takket folk for i en tweet, samtidig som hun ber folk om å "slutte å tagge" henne i slike "meningsløse samtaler". Rachel Zegler har rett og slett fått nok, og det er forståelig.

"Ekstremt takknemlig for kjærligheten jeg føler fra de som forsvarer meg på nettet, men vær så snill å ikke tagge meg i den meningsløse diskursen om rollebesetningen min.

Jeg vil virkelig, virkelig ikke se den."

Hun avsluttet med å laste opp en håndfull bilder av seg selv som barn, utkledd som ulike Disney-figurer og teksten "alle barn vet at de kan være prinsesse uansett".

Live-action-utgaven av Snow White har fått mye kritikk, ikke minst her om dagen da bilder av "de sju dvergene" ble lekket. Til og med tidligere har skuespilleren Peter Dinklage selv vært negativ til at Disney i det hele tatt lager en nyinnspilling av historien. Men forutsatt at alt går etter planen og streiken ikke forsinker innspillingen for mye får Snow White premiere neste år.

Synes du Zegler er et godt valg for Snøhvit, eller ville du heller sett en annen skuespiller i rollen?