Snøleoparden forener Sentral-Asia i en ny grenseoverskridende bevaringsinnsats

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Begrepet nasjonale grenser er helt kunstig og en menneskeskapt oppfinnelse. Dette gjør det vanskelig å forvalte dyrelivet og naturen, siden landene kan ha diametralt motsatte synspunkter på for eksempel rovdyr og miljøforhold.

UNDP rapporterer nå at økosystemene i Sentral-Asia er tett sammenvevd på tvers av landegrensene, og at landene derfor samarbeider effektivt for å bevare sin unike fauna og dyreliv. Kasakhstan og Kirgisistan har for eksempel etablert økologiske korridorer mellom landene sine, og Tadsjikistan arbeider for å øke forståelsen blant innbyggerne i mindre lokalsamfunn om snøleoparder, som har blitt et regionalt symbol.

Det er nå håp om at regionen kan bli et globalt forbilde for naturvern dersom landene klarer å opprettholde og ytterligere utdype samarbeidet sitt.