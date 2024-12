Snoop Dogg er en av de 2 % beste Xbox-spillerne i verden

HQ

Snoop Doggs forkjærlighet for videospill har vært et velkjent faktum i flere tiår, og han er kjent som en stor Xbox-profil. Som vi skrev om her om dagen, har Microsoft nå lansert sin "year in review"-tjeneste for Xbox, der du kan se hvilke spill og sjangre du liker best, hvem du foretrekker å spille med, hvor lenge du har spilt og så videre.

Nå har Snoop Dogg også gjort dette, og det viser seg at han ikke akkurat har spilt mindre i løpet av årene - snarere tvert imot. Han klokker inn på 1363 timer, noe som er i underkant av fire timer om dagen.

Så hva er det Snoop spiller da? Japanske rollespill? Racing? Call of Duty? Nei, Snoop elsker tydeligvis sportsspill og fotball i særdeleshet. Madden NFL 24 og Madden NFL 25 er hans mest spilte titler, og han er blant de én prosent beste gamerne i verden.

Hvordan er du i forhold til Snoop Dogg? Du kan sjekke her og gjerne dele bildebevis i kommentarfeltet.