Snoop Dogg "redd" for å ta med barnebarna på kino etter å ha sett et likekjønnet par i en Disney-film

En kommentar fra rap-legenden Snoop Dogg har gått viralt i forbindelse med en opplevelse han hadde med barnebarna sine på kino. Snoop Dogg forteller at han ikke var i stand til å svare på spørsmål etter at hans unge slektninger så et likekjønnet par i en Disney-Pixar-film.

HQ

"De viser det overalt", sa Snoop på podcasten It's Giving. "De sier: 'Hun fikk barn - med en annen kvinne'. Vel, barnebarnet mitt, midt i filmen, er som, 'Papa Snoop? Hvordan kan hun få barn med en kvinne? Hun er en kvinne!'"

"Jeg er redd for å gå på kino. Dere kaster meg inn i en situasjon jeg ikke har noe svar på... Jeg ble helt satt ut. Jeg tenkte: 'Hvilken del av filmen var dette?' Dette er barn. Må vi vise det i denne alderen? De kommer til å stille spørsmål. Jeg har ikke svaret."

Snoop refererte til Lightyear, en Pixar Toy Story-spin-off der det er et forhold mellom to kvinner av samme kjønn. Til tross for tidligere forsøk på å inkludere mer inkluderende innhold, ser det ut til at Disney kutter ned på sine "woke"-elementer i sine filmer og TV-serier, ettersom Hollywood som helhet virker mindre interessert i representasjon av minoritetskarakterer etter en viss presidents fremvekst.

Dette er en annonse: