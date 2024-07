Snoop Dogg skal bære den olympiske fakkelen under de siste etappene

HQ

De olympiske leker er snart her igjen! Det store idrettsarrangementet som går av stabelen hvert fjerde år, sparkes i gang i Paris i Frankrike fra og med i morgen, når åpningsseremonien arrangeres. I den forbindelse har det nå blitt avslørt at rapperen Snoop Dogg vil påta seg oppgaven med å bære den berømte olympiske fakkelen på en av de siste etappene.

Snoop Dogg skal bære fakkelen, som ble tent i Olympia i Hellas i april og siden har blitt båret til Frankrike gjennom en rekke stafettløpere, på sin 68. etappe, der den skal gå gjennom den olympiske landsbyen, forbi svømmehallen, Stade de France, gjennom forstaden Saint-Denis, der det skal holdes en konsert foran Basilica-katedralen, og videre mot Eiffeltårnet, der det ser ut til at noen andre vil ta over og bære fakkelen til dens endelige destinasjon, uten tvil under åpningsseremonien.

Snoop Dogg har bekreftet sitt engasjement med fakkelen i et X-innlegg som du kan se nedenfor.

