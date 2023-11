Snoop Dogg starter spillstudio med sønnen sin

HQ

Vestkystrapperen Snoop Dogg er en av de mest elskede musikerne der ute. Han har mange strenger å spille på, blant annet som forfatter, skuespiller og programleder, og de siste årene har han også tatt steget inn i spillbransjen. Han streamer kontinuerlig på Twitch med et hissig temperament, han dukker opp i Call of Duty, og etter sigende har han også spilt inn musikk til GTA VI. Nå er det på tide for ham å komme inn i spillet på ordentlig.

Together Sammen med sønnen Cordell Broadus grunnla 52 år gamle Snoop Death Row Games, oppkalt etter plateselskapet de kjøpte opp i fjor. Det handler imidlertid ikke først og fremst om tradisjonell spillutvikling, men studioet vil fokusere på å støtte skapere til å utvikle spill for Fortnite gjennom Unreal Engine for Fortnite (UEFN), også kalt Creative 2.0.

Broadus sier til Afrotech: "Visjonen vår for Death Row Games er å gi tilgang og muligheter til ulike skapere for å styrke dem og utvide fortellingen om hva spill er og kan bli. Vi er fortsatt i en tidlig fase, men teamet mitt og jeg gleder oss til å begynne å bygge videre på UEFN-økosystemet, der vi tror neste generasjons publikum befinner seg."

Broadus legger til: "Vi følte at vi virkelig burde bruke ressurser på å bygge opp Death Row Games og skape et hjem for ulike skapere i spilløkosystemet, og være en del av fortellingen om hvordan det neste spillet bør se ut. Og jeg sier hele tiden at vi skal representere kulturen i disse sektorene, ikke bare være talentene. Vi ville sørge for at vi er en del av beslutningene som tas, og enda viktigere er det å fortelle disse historiene fra ulike skapere og fokusere på skapere i underpriviligerte miljøer."