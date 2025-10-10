Som en som ikke helt føler at han eller hun har detektivhjernen til en Blue Prince, og som nylig har blitt Snoopy-beundrer takket være en partner som har introdusert den bedårende beaglen i livet og hjemmet mitt, virket Snoopy & The Great Mystery Club som noe av en no-brainer. Et sjarmerende, smidig puslespill-eventyr med Snoopy iført noen utrolig søte antrekk og med flere fra Peanuts-gjengen til å løse mysterier sammen med.

Det er en viss atmosfære som du forventer med alt som har med Peanuts å gjøre. En følelse av at de største problemene er langt unna, og at du har all verdens tid til å finne på sprell sammen med vennene dine. Essensen av barndommen, om du vil, og Cradle Games har fanget Snoopy perfekt her. Grafikken minner om tegneseriene og gir figurene et 3D-utseende uten å gjøre dem rare, slik vi har sett i tidligere tegneseriespill. Snoopy er like søt som alltid, og det er bare en generell aura av fred i omgivelsene, historien og karakterene i Snoopy & The Great Mystery Club. I de få timene det har tak i deg, er det veldig lite problemer. Hvis det var rettet mot et eldre publikum, ville det kanskje vært et kritikkpunkt for et puslespill, men den familievennlige enkelheten i mekanikken fungerer til Snoopys fordel.

Dialogen og den generelle historiefortellingen er fylt med tradisjonell Peanuts-sjarm. Det føles ikke som om et tilfeldig spill bare har fått Snoopy-elementer klistret på seg, og eventyrene dine passer perfekt inn sammen med filmene, tegnefilmene og tegneseriene. Det er egentlig ikke et sentralt mysterium som Snoopy skal løse, men snarere noen forskjellige saker som krever litt hjelp fra Charlie Brown og vennene dine mens du utforsker den omkringliggende byen, rekrutterer flere assistenter og hjelper venner etter hvert. Som den spillbare figuren din gjør Snoopy det meste av arbeidet, og du kan bytte til forskjellige kostymer du låser opp for å få tilgang til mer av kartet og skjulte skatter.

Bortsett fra å løse de enkle oppgavene du blir stilt overfor, er det også minispill som prøver å gi litt mer tyngde til spillets ganske tynne spilletid. I likhet med gåtene er de fleste av disse aktivitetene veldig enkle, og krever bare et par knappetrykk. Det er noen tidskrav som kan være en hake for de yngste spillerne, men ellers er det ingenting som hindrer deg i å bli byens mester i fotball, baseball og såpekasse på rekordtid. Det er få ego-boostere som å knuse et barnespill.

Hovedmysteriene i Snoopy & The Great Mystery Club har en ganske oppskriftsmessig tilnærming, der du fullfører oppgaver til du har samlet nok bevis til å vende tilbake til Charlie Browns søster Sally og sette sammen løsningen. Spillets tredje og fjerde kapittel skiller seg ut som mer minneverdige, da de to første virkelig føles som om de fyller seg selv ut. Historien har en tilnærming som går ut på å legge til mer i stedet for å se mysteriet vri og vende i andre retninger. Trenger Franklin hjelp med såpekassebilen sin? Vel, han kan faktisk stikke av, for jeg er opptatt med noe helt annet akkurat nå. Pigpen kan også gjøre det, for jeg er lei av at den stinkende fyren slipper ting over alt. Hvis Snoopy snakket slik, kunne han kanskje få ting gjort i den idylliske lille byen sin.

I stedet blir vi kastet rundt overalt i åpenbare forsøk på å fylle ut spillets spilletid. Du kommer til å tilbringe noen timer med Snoopy & The Great Mystery Club, noe som ikke nødvendigvis er et problem, men tiden du får nytt innhold føles krympet av et behov for å få oss til å løpe frem og tilbake gjennom byen i et henteoppdrag som faktisk ikke bringer oss noe nærmere målet vårt. Det føles litt banalt å klage på tempoet i et barnespill, men det er noen virkelig stramme kapitler og øyeblikk senere som får meg til å lure på hvorfor vi ikke kunne fått noen flere, kortere mysterier. Trenger vi en time på å få vite at en drage som blåste inn i skogen kan være i nærheten av et tre?

Det som også overrasket meg noe, var på slutten av kapittel 4, da jeg fikk beskjed om at hvis jeg løste mysteriet med Sally, ville jeg ikke lenger kunne gå tilbake til byen og lete etter samleobjekter, ettersom spillet anså seg selv som fullført. Hva? Jeg skjønner at når du har løst mysteriet, er det ikke noe stort behov for å gå gjennom et spill som Snoopy & The Great Mystery Club igjen, men spillere som vil ha alle tegneseriestripene eller bare tilbringe mer tid i verden med ekstra aktiviteter, må vente med å fullføre hovedhistorien slik at de kan gjøre den siste biten av sideinnhold. Verden ville sannsynligvis vært tom uten noe hovedmål som driver deg fremover, men det er ikke slik at verden tar slutt når vi løser det siste mysteriet. Ingenting skjer i narrativ forstand som endrer verdens tilstand, så du forventer at du bare kan fortsette som normalt hvis du ønsker det. Det viser seg at det ikke er tilfelle.

Snoopy & The Great Mystery Club Det lykkes i å fordype deg i Peanuts-verdenen og legge til litt lett moro til spillbiblioteket ditt, men selv om det kanskje har fått atmosfæren riktig og vil være et morsomt eventyr for yngre fans, er det lite sannsynlig at det vil imponere de unge i hjertet med mindre de spiller med yngre familiemedlemmer. Et sikkert valg hvis du liker Snoopy, men i bunn og grunn er det et veldig enkelt puslespill som forblir et veldig kort eventyr, selv med forsøk på utfylling. Likevel klarer det å lykkes på sjarm alene, og for det finner det veien til vår vurdering.