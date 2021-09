Snorlax og Ditto blir saccosekker

HQ

Vi advarer om at dersom du har litt tight økonomi og er Pokémon-fan, må du lese videre på egen risiko. The Pokemon Center har nemlig lansert to saccosekker basert på Pokémon-favorittene Ditto og Snorlax. De er 115 centimeter høye og 76 centimeter brede. Begge koster $199,99 hver. Dessverre er det for øyeblikket begrenset til de som bor i USA og Canada, men har man skikkelig lyst på en finnes det måter å komme rundt det.

Se dem selv på bildet under.