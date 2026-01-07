Snøstorm lammer Amsterdams Schiphol-flyplass

HQ

Schiphol flyplass i Amsterdam ble nesten lammet onsdag etter at snø og sterk vind førte til at minst 700 flyvninger ble kansellert, og tusenvis av reisende strandet på et av Europas travleste luftfartsknutepunkter.

Mer enn 1000 passasjerer tilbrakte natten inne på flyplassen mens myndighetene rullet ut feltsenger og nødhjelp, og advarte om at kanselleringene kunne fortsette så lenge uværet vedvarte. Flyplassens tjenestemenn sa at forholdene på rullebanene og i luftrommet fortsatt var uforutsigbare.

Forstyrrelsen er en del av en bredere europeisk kuldeperiode som har rammet transportnettverk fra Nederland til Frankrike. I Paris ble flere titalls flyvninger kansellert på flyplassene Charles de Gaulle og Orly, mens isete veier førte til at busstrafikken i hovedstaden ble innstilt.

Meteorologene beskrev kuldebølgen som uvanlig intens for å være tidlig i januar, med utbredt snø og svart is som fikk myndighetene til å oppfordre folk til å unngå å reise der det var mulig, en advarsel som kan bli stående etter hvert som vinteren strammer grepet om kontinentet.