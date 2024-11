Snufkin: Melody of Moominvalley kommer til PlayStation og Xbox

HQ

Tilbake i mars ga Hyper Games og Raw Fury ut Snufkin: Melody of Moominvalley, et koselig eventyrspill som på bra vis legemliggjorde Tove Janssons arv og tilbød et supersjarmerende eventyr med Mummitrollene. På det tidspunktet ble det imidlertid bare utgitt for PC og Switch, noe som betyr at mange ennå ikke har fått sjansen til å spille det.

Det er i ferd med å endre seg. Utgiveren Raw Fury har kunngjort at Snufkin: Melody of Moominvalley kommer til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Som om ikke det var nok, vil disse to nye versjonene bli utgitt sammen med utvidelsen Fuddler's Courtship. Slik beskrives denne DLC-en i pressemeldingen:

"I denne inderlige romansenovellen trenger den nyvunne vennen Fuddler hjelp til å uttrykke følelsene sine, og spillerne blir med Snusmumrikken og bestevennen hans, Mummitrollet, på en campingtur langt inn i villmarken før vinteren setter inn. Det som skulle ha vært en avslappende utflukt for to, blir til en kaotisk og romantisk reise med mange nye og gamle venner."

Det er ikke oppgitt noen dato for PlayStation 5- og Xbox Series S/X-versjonen eller Fuddler's Courtship, men det skal visstnok lanseres "snart". Mens du venter på mer informasjon, kan du lese Ingars anmeldelse og sjekke ut traileren nedenfor.