Snufkin: Melody of Moominvalley lanseres 7. mars

Et av spillene som ble vist frem under Nintendo Direct: Partner Showcase i går var Snufkin: Melody of Moominvalley. Til tross for et helt fantastisk design, fløy det likevel litt under radaren ettersom spillerne var mer fascinert av Microsoft-spillene som kommer til Switch.

Men nedenfor er traileren fra lanseringsdatoen som viser denne utrolig sjarmerende tittelen, basert på universet skapt av den finske forfatteren Tove Jansson. Spillet beskrives som "et historierikt musikalsk eventyrspill om Snusmumrikken som restaurerer dalen og hjelper de sære og minneverdige karakterene og dyrene som bor der", noe som gir mye mer mening når du ser traileren nedenfor.

Den avsluttes med en avsløring av premieredatoen, som er 7. mars for PC og Switch. Det kommer også til Android og iOS senere (og forhåpentligvis også til PlayStation og Xbox).