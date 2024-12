Snufkin: Melody of Moominvalley ute nå på PlayStation og Xbox

HQ

I vår ble det herlig koselige eventyret Snufkin: Melody of Moominvalley lansert for PC og Switch, og det fikk mye skryt for hvor trofast det er mot Tove Janssons elskede verk, både når det gjelder fortellerstil og akvarellinspirert grafikk.

I går ble eventyret endelig tilgjengelig for både PlayStation og Xbox, og som vi forklarer i vår anmeldelse, er dette faktisk et spill du bør spille. Alle dere som allerede har hatt glede av eventyret, har også noe nytt å glede dere til, ettersom utvidelsen Fuddler's Courtship nå har blitt utgitt for alle formater. Den beskrives som følger i pressemeldingen :

"I denne inderlige romansenovellen trenger den nyvunne vennen Fuddler en hjelpende hånd til å uttrykke følelsene sine, og spillerne blir med Snusmumrikken og bestevennen hans, Mummitrollet, på en telttur langt inn i villmarken før vinteren setter inn. Det som skulle ha vært en avslappende utflukt for to, blir til en kaotisk og romantisk reise med mange nye og gamle venner."

Se lanseringstraileren for de nye versjonene og Fuddler's Courtship nedenfor.