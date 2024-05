Snyder: "Supermann burde ha fått tilbake sin menneskelige side

HQ

Det var først da Zack Snyders egen versjon av Justice League ble sluppet, at seerne fikk en bedre idé om hvilke fremtidsplaner han hadde for superhelt-ensemblet. Å gjøre Superman ond er veldig populært akkurat nå, noe vi har sett i filmer som Injustice: Gods Among Us og Suicide Squad: Kill the Justice League. Kanskje er det det faktum at Supermann er symbolet på godhet som gjør det så spennende å eksperimentere med en ond Kal-El? Tanken var jo at Supermann skulle bli ond i fremtidige Justice League-filmer, signerte Zack Snyder. Nå har han snakket litt om hvordan ideen bak dette så ut.

"Han skulle måtte bukke under for Anti-livet, bli ødelagt, skru klokken tilbake, og så få sjansen til denne kampen mot Darkseid [...] som ville ha avsluttet trilogien hans med å bli denne vokteren, og på en måte gitt ham tilbake til sin menneskelighet."

Takk, Geekyrant.