Snyder til fansen: Takk for at dere har gjort Rebel Moon til den største filmen i verden akkurat nå

Kritikken mot Zack Snyders romopera er fortsatt nådeløs, og vi i redaksjonen var heller ikke spesielt imponert over hans forsøk på romopera. Men til tross for dette fortsetter Rebel Moon: Part One: A Child of Fire fortsetter å høste suksess, og nå benytter Snyder anledningen til å takke alle fansen for at filmen akkurat nå er verdens største.

"Det har vært en opplevelse uten sidestykke å introdusere Rebel Moon for et globalt publikum, og jeg er henrykt over at filmen er nummer én over hele verden",.

Snyder avslørte også hvor mye han gleder seg til premieren på oppfølgeren 19. april neste år.

"Vi har de mest dedikerte og lojale fansen over hele verden som noen filmskaper kan ønske seg, og det har vært en enormt givende opplevelse å se hvordan de hele tiden støtter oss. Vi er begeistret over at de omfavner den nye verdenen vi har skapt i del 1, og gleder oss til å fortsette reisen neste år med del 2."

Ser du frem til den andre delen i Rebel Moon-sagaen?